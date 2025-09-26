Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață”

Fundația Țiriac lansează cea de-a noua ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață”, oferindu-le celor mici oportunitatea de a-și dezvolta abilități noi prin experiența captivantă a patinajului, într-un mediu sigur și profesionist.

Participanții cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani beneficiază gratuit de toate resursele puse la dispoziție de Fundația Țiriac: acces pe patinoar, ghidajul antrenorilor calificați, echipamente sportive și de protecție complete, precum și participarea la cursuri.

Cum începe aventura pe gheața: evenimentul de lansare a programului și prima ședință de inițiere

Evenimentul de lansarea a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii are loc sâmbătă, 4 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, la Patinoarul Allianz-Țiriac din Otopeni. Această primă întâlnire marchează și prima ședință de inițiere, obligatorie pentru validarea înscrierii în program.

Pentru înscrierea în programul de inițiere, părinții trebuie să completeze în prealabil formularul de participare, disponibil pentru descărcare la acest link și să îl transmită prin e-mail la adresa [email protected] până cel târziu la data de 3 octombrie. Cererile vor fi înregistrate în baza de date în ordinea primirii, în limita celor 280 de locuri disponibile. La evenimentul de deschidere a programului, participanții au obligația de a prezenta formularul de înscriere în original, condiție esențială pentru validarea participării.

În cadrul acestui prim curs de inițiere în patinaj, copiii vor fi împărțiți în grupe, fiecare sesiune desfășurându-se sub îndrumarea antrenorilor Fundației Țiriac. Din acel moment, începe oficial aventura pe gheață a micilor patinatori.

Un parcurs educațional care cere implicare și prezență constantă

Cursurile gratuite continuă ulterior din 6 octombrie 2025, în grupe de predare organizate, de luni până vineri, între orele 14:00 – 15:00 și 15:00 – 16:00, și se desfășoară până la finalul sezonului sportiv.

Prezența este obligatorie în proporție de minimum 70%, pentru ca micii participanți să poată beneficia complet de experiență. Pe toata durata sezonului sportiv, beneficiarii primesc gratuit echipamentul necesar și sunt supravegheați și antrenați de instructorii specializați ai Fundației Țiriac.

Copiii care se remarcă prin pasiune și talent vor primi invitația de a face următorul pas, intrând în echipele de hochei susținute de Fundația Țiriac și continuând să-și dezvolte experiența pe gheață sau se pot orienta către cursuri specializate de patinaj artistic sau patinaj viteză.

De la joacă pe gheață la emoția competițiilor de hochei

Programul „Primii pași pe gheață” oferă noi oportunități pentru copiii care, după perioada de formare, stăpânesc tehnicile de bază ale patinajului și își doresc să meargă mai departe, oferindu-le șansa de a progresa către niveluri superioare și de a-și continua dezvoltarea sportivă.

Cu sprijinul Fundației Țiriac, micii patinatori pot fi integrați în echipele de hochei, unde vor descoperi bucuria de a juca alături de colegi, de a purta un tricou de echipă și de a simți emoțiile primei competiții.

Astfel, programul de inițiere în patinaj deschide o lume întreagă participanților la cursuri: de la momentele timide și nesigure, până la emoția de a ridica trofee și satisfacția unei vieți sportive autentice.

De aici, drumul lor se poate extinde către turnee naționale și internaționale, către meciuri care aduc împreună bucurii și leagă prietenii pentru o viață, toate aceste eforturi fiind susținute și ghidate de echipa Fundației Țiriac.

Sportul pe gheață care îi pregătește pe copii pentru viitor

Programul „Primii pași pe gheață” nu este doar despre inițierea în patinaj, ci despre a le oferi copiilor oportunitatea de a descoperi ce înseamnă să încerci, să faci progrese de la o zi la alta și să te bucuri de mișcare.

Practicarea sportului le dezvoltă sănătatea fizică și emoțională, îi ajută să socializeze și le arată că timpul petrecut activ poate fi mult mai valoros decât orele în fața ecranelor.

Patinajul le dezvoltă copiilor echilibrul, coordonarea și agilitatea, îi învață să-și controleze mișcările și să-și gestioneze energia. În același timp, le stimulează încrederea în forțele proprii, îi ajută să-și gestioneze emoțiile și să se bucure de succesul fiecărei realizări.

Pentru copiii care urmează pas cu pas programul de formare, acesta poate fi începutul unei aventuri care să continue în echipele de hochei, în competiții și în experiențe care le vor ghida pașii atât pe teren, cât și în viață.

Fundația Țiriac investește în viitorul copiilor

Din 2017, Fundația Țiriac transformă visul copiilor de a patina în realitate, oferindu-le în fiecare an șansa de a descoperi un sport spectaculos și de a învăța prin experiență.

Fundația oferă, în mod gratuit, copiilor tot ce le trebuie pentru a păși cu încredere pe gheață, de la echipamente și antrenori dedicați, până la o atmosferă sigură și prietenoasă în care fiecare copil poate progresa în ritmul său. Este invitația de a se bucura de mișcare, de a descoperi magia sportului și de a trăi experiențe care contribuie la dezvoltarea lor fizică, emoțională și socială.