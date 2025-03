Concurent de la Survivor Turcia 2025, dat dispărut după ce s-a îndrăgostit de Izabela Burugă. Producătorii au fost în alertă!

Dragoste internațională la Survivor! Un concurent din echipa Survivor Turcia 2025 s-a îndrăgostit nebunește de o concurentă Survivor România 2025, iar iubirea l-a făcut să recurgă la un gest necugetat. Tânărul nu a mai ținut cont de nimic și a fugit din tabăra sa în căutarea iubirii cu iz românesc. A fost dat dispărut, iar întreaga echipă din Turcia l-a căutat ore întregi. Cum s-a întâmplat totul și cum s-a îndrăgostit turcul de româncă?

Show-ul Survivor nu este difuzat doar în România, ci și în mai multe țări din Europa difuzează varianta lor. Ei bine, toți concurenții, indiferent de țară, sunt cazați la același hotel înainte să intre în competiție, iar astfel a fost posibilă întâlnirea dintre turc și româncă. S-au întâlnit la hotel, au socializat, iar fiorul iubirii i-a cuprins rapid.

Turcul care a rupt regulile competiției în numele iubirii se numește Yunus Emre. Acesta a intrat în Survivor Turcia 2025 ca rezervă, așa că a fost cazat la hotelul unde se afla și echipa din România. Acolo a întâlnit-o pe Izabela Burugă, concurentă la Survivor România 2025, care a intrat și ea tot ca rezervă în show. Astfel, cei doi s-au cunoscut la hotel, iar până au intrat în competiție au avut timp să se cunoască și să se îndrăgostească.

După ce au petrecut timp la hotel împreună, fiecare dintre cei doi a intrat în competiția din Dominicană și au pierdut legătura. Însă, turcul nu a putut să uite atât de repede de româncă, așa că a recurs la un gest extrem în numele iubirii.

Mai exact, Yunus Emre a fugit din tabăra lui de la Survivor Turcia 2025, pentru a o găsi pe româncă în tabăra sa. Astfel, a început nebunia, căci turcul a fost dat dispărut pentru câteva ore bune, iar întreg stuff-ul l-a căutat neîncetat. În cele din urmă, bărbatul s-a întors singur înapoi, căci nu a putut găsit tabăra Izabelei.

După ce s-a întors în tabăra sa, Yunus Emre a fost nevoit să dea explicații pentru toate cele întâmplate, iar atunci povestea de iubire a ieșit la iveală. Turcul a dat în vileag tot, mărturisindu-și toate sentimentele pentru Izabela Burugă.

„În timp ce așteptam la hotel, fiind printre rezerve, am întâlnit o concurentă din România. Am interacționat cu ea, ea a intrat în concurs în altă zi decât mine, dar am revăzut-o când ne-am intersectat pe drum către consiliu și am trecut prin aceeași zonă. I-am arătat prin semne că mă voi duce după ea.

Apoi, le-am spus celor din echipa mea că vreau să merg la toaletă și că vreau să fiu singur. Mai mult decât atât, le-am zis că dacă întreabă cineva de mine, ei să spună că vreau să fiu singur o vreme. I-am păcălit și am plecat prin pădure, până la plajă. După un timp, m-am întors în tabăra mea. Nu știu dacă fata a fost eliminată”, a spus Yunus Emre.