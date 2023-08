Concurenta de la Insula Iubirii dată afară de Radu Vâlcan fără menajamente. Cum s-a consumat unul dintre cele mai tensionate momente din istoria emisiunii

Insula Iubirii face ravagii pe micile ecrane, încă de la primul sezon care a rulat pe postul TV. Radu Vâlcan este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune de la noi, bucurându-se de un succes imens, după o carieră îndelungată pe micile ecrane. Soțul Adelei Popescu se află la cârma emisiunii de la Antena 1, încă de la început. Tocmai din acest motiv, moderatorul a trecut prin situații diverse, multe dintre ele controversate. Ce s-a întâmplat, după ce a dat afară o concurentă iubită de public?

Diana Constantin a fost concurentă în sezonul trei al emisiunii Insula Iubirii. Bruneta susținea că a fost iubita lui Liviu Vârciu, reușind să câștige simpatia oamenilor. A intrat cu iubitul ei în competiția din Thailanda, însă acolo lucrurile s-au schimbat semnificativ. Când bărbatul a călcat strâmb în fața ei, tânăra a răbufnit. Ea a început să aducă jigniri grave ispitelor, în timpul emisiunii, fapt care l-a deranjat pe Radu Vâlcan.

CITEȘTE ȘI: NOAPTE DE AMOR PETRECUTĂ DE RADU VÂLCAN CU O CONCURENTĂ DIN EMISIUNEA LA CARE PREZENTATORUL DE LA „INSULA IUBIRII” A LUPTAT PENTRU O CAUZĂ NOBILĂ. AVENTURA UITATĂ A VEDETEI DE LA ANTENA 1

Prezentatorul TV i-a atras atenția, însă Diana nu s-a oprit, așa că a rugat-o să plece. „Am înţeles, sunt nesimţită, ok. Tu nu comenta, fă”, spunea bruneta.

„Diana a făcut o mulţime de glume proaste la adresa tuturor ispitelor, aşa că a primit pedeapsa. Diana, e vorba de bună creştere. Diana, ridică-te şi pleacă!”, i-a spus Radu Vâlcan.

Soțul Adelei Popescu și-a explicat decizia, după ce a decis să o dea afară din platou pe Diana Constantin. „Diana a avut un comportament total neadecvat. Mie îmi place foarte mult să fie disciplină. Ea nu a ţinut cont de acest lucru. Le-am spus dinainte: fără vulgarităţi. Diana a avut probleme în momentul în care şi-a văzut iubitul în braţele altei femei, în braţele unei ispite, dar ăsta este rolul lor acolo. Cred că s-a speriat puţin de ce se întâmplă acolo”, spunea Radu Vâlcan.

CITEȘTE ȘI: COLEGA CARE-ȘI PETRECEA NOPȚILE CU RADU VÂLCAN, DE LA INSULA IUBIRII, FĂRĂ CA EA SĂ AIBĂ HABAR. CUM A ÎNCEPUT POVESTEA DE IUBIRE DINTRE PREZENTATORUL DE LA ANTENA 1 ȘI ADELA POPESCU

Ce spunea Liviu Vârciu despre Diana Constantin de la Insula Iubirii

S-a zvonit o bună vreme că Diana Constantin a fost iubita lui Liviu Vârciu, însă artistul s-a simțit deranjat de aceste vehiculații, așa că a spus lucrurilor pe nume. Cântărețul susținea că fosta concurentă de la Insula Iubirii nu a fost niciodată iubita lui.

„Nu este fosta mea iubită. Sub nicio formă nu a fost iubita mea. O cunosc pe fata asta, dar de la a o cunoaşte până să fie iubita mea, e drum lung tare. Adică eu am zâmbit când am văzut articolul, am crezut că e o glumă proastă, apoi am văzut că se insistă pe tema asta şi deja m-a deranjat. (…) Nu ştiu exact ce a avut în cap fata asta, ce vrea să demonstreze şi unde vrea sa ajungă. Iubita mea nu a fost. Dacă era iubita mea, cu siguranţă o vedeaţi voi pe undeva cu mine, deci nu”, spunea Liviu Vârciu, la Antena Stars, acum câțiva ani.