Concurentul de la America Express care va veni la Chefi la Cuțite! Anunțul făcut după plecarea lui Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea de la Antena 1

De la America Express la Chefi la Cuțite! La momentul actual, pe micile ecrane rulează competiția America Express. Filmările, însă, s-au finalizat de ceva timp, concurenții aflându-se, acum, acasă. Invitat în cadrul unui podcast, unul dintre concurenții de pe Drumul Aurului a dezvăluit că va veni să participe la Chefi la Cuțite! Este vorba despre Cătălin (26 de ani), fiul lui Romică Țociu (61 de ani). Iată mai jos, în articol, ce a spus tânărul, după plecarea lui Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea de la Antena 1.

America Express este o competiție cu adevărat dură, iar concurenții sunt expuși în fața unor situații și probe ce ar putea să le dea mari bătăi de cap. Sezonul acesta, telespectatorii au stat lipiți de micile ecrane, pentru a-i urmări pe favoriții lor în timp ce se întrec în America Latină. Una dintre echipele care îndeplinesc probele pe Drumul Aurului și se bucură de experiența de la Antena 1 este formată din Romică Țociu și fiul său, Cătălin.

Cei doi s-au pregătit prompt pentru această aventură, iar odată reveniți în România, Cătălin Țociu, tânărul de 26 de ani care, de altfel, a discutat cu tatăl lui înainte de plecarea în aventură și au impus o regulă. De altfel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Romică Țociu (61 de ani) a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în competiția de la Antena 1. Interviul poate fi accesat AICI. Odată reajunși în țară, Cătălin Țociu a abordat mai multe subiecte în cadrul unui podcast, unul dintre ele făcând referire la participarea sa la Chefi la Cuțite.

După experiența trăită la America Express, Cătălin Țociu (26 de ani) va ajunge și pe platourile de filmare de la Chefi la Cuțite. Fiul lui Romică Țociu este decis să își arate îndemânarea într-ale bucătăriei, în fața juraților și telespectatorilor.

În cadrul podcastului, Cătălin Țociu a mărturisit că o să apară la Chefi la Cuțite, spunând că apariția și jurizarea vor fi „pistol cu apă”, față de ce a trăit la America Express. Experiența de pe Drumul Aurului a îmbrățișat-o, iar acum dorește să revină pe micile ecrane.

„Voi apărea la Chefi la cuțite! Am fost în America Express, cum să nu mă duc și la Chefi la Cuțite? Păi, asta cu chefii e pistol cu apă pentru mine după ce am fost la America Express! Mi-a plăcut enorm la America Express, doar că trebuie să recunosc că mi-am luat puțină țeapă. Nu e nimic din ce se vede la TV, dar nimic!”, a declarat Cătălin.

De altfel, a mai mărturisit că are o pasiune față de lumea gastronomică. Pasiunea și-a găsit-o în perioada copilăriei. De asemenea, le gătește copiilor, iar preparatul preferat al lor este pizza.

„Eu am avut pasiunea asta de mic, dar fiind un tip timid mi s-a părut o responsabilitate mare să intru într-o bucătărie să fac mâncare, să o livrezi unei persoane și să o consume acea persoană. Am început ușor-ușor, am făcut școala de pizza, am lucrat și am văzut că e bine. Copiilor mei le place cel mai mult pizza făcută de mine”, a adăugat Cătălin Țociu.