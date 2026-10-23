Concurentul de la Insula iubirii, în scandal cu procurorii! Dosarul penal care a aprins fitilul unui război în instanță

Concurentul de la Insula iubirii, în scandal cu procurorii! Dosarul penal care a aprins fitilul unui război în instanță
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Noul cuplu de la Insula Iubirii provoacă deja valuri de reacții, iar concurentul atrage atenția și prin problemele pe care le-a avut în trecut cu legea. Ian Boitași a ajuns din nou în fața magistraților, de această dată după ce a reclamat durata unei anchete penale și a cerut ca autoritățile să stabilească un termen pentru încheierea cercetărilor.

Ian de la Insula Iubirii a ajuns la tribunal după ce a considerat că ancheta penală în care este vizat durează prea mult și a cerut intervenția instanței pentru urgentarea procedurilor, iar demersul său a avut succes. Pe 27 aprilie 2026, instanța i-a admis contestația privind durata procesului penal și a stabilit că procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară trebuie să finalizeze urmărirea penală în cel mult șase luni de la comunicarea hotărârii. Dosarul vizat poartă numărul 81/171/P/2025, iar decizia judecătorilor este definitivă.

Magistrații au precizat, totodată, că o nouă contestație referitoare la durata anchetei va putea fi depusă după trecerea a șapte luni de la pronunțarea încheierii. Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

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„Soluția pe scurt: Admite contestația privind durata procesului penal formulată de contestatorul BOITAȘI MARIAN GIGI, în dosarul penal nr. 81/171/P/2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară. Stabilește termenul de șase luni, calculat de la data comunicării prezentei încheieri, în care procurorul să finalizeze urmărirea penală în dosarul nr. 81/171/P/2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară. O nouă contestație va putea fi formulată după trecerea a 7 luni de la pronunțarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. 3 C.p.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunțată astăzi, 27.04.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Încheiere de dezînvestire 27.04.2026”, este decizia procurorilor.

Sursa foto: Instagram

Ian a mai avut probleme cu legea în trecut

Nu este pentru prima dată când numele concurentului de la „Insula Iubirii” apare într-un dosar judiciar. În iunie 2025, Judecătoria Brăila a stabilit în cazul său o pedeapsă de un an de închisoare pentru conducerea unui autovehicul în perioada în care avea permisul suspendat. Fapta pentru care a fost judecat s-a petrecut în decembrie 2020.

În acel caz, instanța a decis amânarea aplicării pedepsei și a stabilit un termen de supraveghere de doi ani. Astfel, situația juridică a lui Ian revine în atenția publicului, în contextul participării sale la emisiunea de la Antena 1.

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Mira de la Insula Iubirii s-a dat de gol, după ce poza ei a apărut pe site-urile pentru adulți. Detaliul din oglindă care a stârnit controverse

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