Concurentul de la Survivor România care NU are scrupule: „Dacă trebuie să trădez pe cineva pentru a ajunge în finală? Normal”

Survivor România este una dintre cele mai dure competiții de televiziune, unde instinctul de supraviețuire și ambiția pot scoate la iveală cele mai ascunse trăsături ale concurenților. În jungla dominicană, alianțele sunt fragile, iar trădările devin deseori necesare pentru a rămâne în cursă.

Un nou concurent intră în scenă, iar declarațiile sale nu lasă loc de interpretări: va face tot ce este nevoie pentru a ajunge în marea finală, inclusiv să trădeze pe oricine.

După eliminările recente, noi participanți au fost aduși în competiție pentru a menține lupta pentru trofeu la cote maxime. Printre aceștia se află și Laurențiu Troancă, un bărbat ambițios și pregătit să facă față provocărilor dure din Dominicană.

Cu un trecut marcat de alegeri curajoase, Laurențiu și-a început drumul în armată, fiind admis pe locul doi la Academia Militară. În ciuda acestui succes, a ales să renunțe și să își construiască un viitor în Tenerife, unde a deschis o școală de meditații. După multă muncă, a reușit să obțină independența financiară și să-și îndeplinească visurile.

„Sunt mândru că am pornit de la zero și am reușit singur”, a declarat el înainte de a pleca în jungla Survivor, pentru Fanatik.ro.