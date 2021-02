Connect-R, atac la adresa lui Alex Velea: „Vreau să văd că până mâine poți să faci senzație și cu ce ai in Stilou”

Scandalul dintre Connect-R și Alex Velea continuă! De data aceasta rapper-ul a lansat o nouă piesă despre care fanii susțin că ar fi diss la adresa lui Velea. Deocamdată, artistul nu a confirmat, dar nici nu a infirmat că melodia ar fi cu dedicație către fostul lui prieten.

Din momentul în care Alex Velea a descoperit rețeta succesului cu trapanelele și-a atras și foarte mult hate din partea fanilor, dar și din partea colegilor de breaslă. Unul dintre artiștii, dar și prietenii lui Velea care s-au arătat deranjați de acest gen de muzică a fost Connect-R. Artistul consideră că ceea ce face Velea nu e tocmai ceva de calitate și într-un fel sau altul, cu noua piesă, o spune mai clar ca niciodată.

”O noua ciuma ofera ura pe online/ Hate in stare pura stii ca si tu-l ai/ In spate dupa P C pisi miauna/ Acum se da pantera baghera si cred ca-mi iau una/ Toate pica testu intestinal, fizic da si mental psihosentimental/ Vreau sa vad ca pana maine poti sa faci senzatie si cu ce ai in Stilou/ Vreau sa vad ca poti s-o arzi cu Raperii da si pa’ la malu marii cand iei banii pe Show”, sunt doar câteva dintre versurile artistului.

Alex Velea: „Connect-R mi-a zis că sunt inspirația lui”

Scandalul dintre cei doi a pornit din momentul în care Connect-R și-a exprimat părerea cu privire la piesele pe care Velea a început să le facă. Alex însă vine și spune că la mijloc ar fi invidia și nimic altceva.

”Tocmai mi-a zis că sunt inspirația lui și că mă consideră cel mai bun artist al generației noastre, în afară de trapanele. A fost un compliment frumos, e tovarășul meu, îți dai seama. Dar n-am înțeles ce sens mai avea remarca cu trapanele. Mi-a zis că m-a imitat toată adolescența noastră, că a luat formula mea de scenă, doar că nu-i place partea asta cu manele. Într-un fel, cred că ar încerca și el, dar nu are echipa asta de producție, nu are garoiala asta.”, a declarat Alex Velea în urmă cu ceva timp.

