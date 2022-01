Chiar dacă veniturile i-au fost rotunjite de cariera muzicală, Connect-R recunoaște că nu a avut dintotdeauna o viață îndestulată. Invitat la emisiunea lui Denise Rifai, artistul a vorbit deschis despre copilărie, dar și despre ce își dorea să mănânce însă nu își permitea. CANCAN NEWS are detalii.

Deși este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români, Connect-R nu pare să fi avut o viață împlinită dintotdeauna. În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, artistul a făcut dezvăluiri din perioada copilăriei, când dificultățile financiare îi dădeau serioase bătăi de cap. Connect-R povestește despre problemele pe care le avea cu hrana zilnică, dar le ignora prin… joacă.

“Eu am simțit sărăcia mai mult prin prisma trăirilor părinților mei, pentru că, atunci când ești copil, singura ta dorință e să te joci! Țin minte că luam un codru de pâine și ieșeam afară tocmai ca să îi spun mamei că am mâncat. Mă întorc la lacrimile mamei mele, da, am simțit sărăcia și a durut!”, a mărturisit Connect-R, la Kanal D.

Lipsa mâncării la discreție pare să-și pus amprenta asupra dietei lui Connect-R, pentru că nu se poate abține când vine vorba despre… croissante, pe care nu și le permitea în copilărie. Vedeți mai mult la CANCAN NEWS.

