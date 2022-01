Motivul pentru care Connect-R și Alex Velea nu-și mai vorbesc. “Suntem total diferiți. E un monstru de...”

Invitat în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, Connect-R, pe numele lui real Ştefan Mihalache, a vorbit despre motivul disputei cu Alex Velea. Cei doi nu-și mai vorbesc de o bună perioadă, iar cale de împăcare între ei nu ar mai fi.

În 2006, Connect-R și Alex Velea au lansat împreună melodia “Dragoste la prima vedere”, care, la momentul respectiv, s-a bucurat de un real succes. Însă, cu trecerea timpului, relațiile dintre ei s-au răcit. Fiecare a mers pe propriul drum, după ce au realizat că sunt total diferiți și că nu se potrivesc ca stil.

“E un monstru de talent Alex Velea și o știe toată lumea. Faptul că ne-am separat e pentru că la momentul ăla viziunile noastre asupra carierelor noastre era ușor diferită. A avut și el o nemulțumire față de un episod, nu cred că și-ar dori să-l povestesc. Cert e că în momentul ăsta ne despart atât de multe lucruri, încât nu mai putem avea o relație de prietenie. Viziuni asupra meseriei pe care o avem, cât și principiile asupra vieții… cred că suntem total diferiți”, a spus Connect-R în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Connect-R îl “înțeapă” pe Alex Velea: “Oamenii, la petrecere, nu trebuie să…”

Connect-R susține că pisele pe care la lansa Alex Velea cu ani în urmă erau mult mai bune față de cele pe care le compune în prezent. Cu toate acestea, fostul partener al Mishei recunoaște că ex-amicul lui este talentat și că a făcut istorie cu trapanele.

“Fiecare om este liber să facă absolut ce vrea, iar treaba asta cu e frumos, nu e frumos sunt doar etichete puse de mine. Îi cer scuze lui Alex Velea și tuturor celor care fac trapanele. Fiecare om este liber să facă ce vrea. Consider personal că sunt multe trapanele, piese diferite chiar și de la Alex, cu o consistență lirică sub nivelul pe care știam eu că îl are Alex Velea. Asta pot să spun, dar asta nu are nicio legătură cu Velea ca și artist, pentru că muzica nu trebuie întotdeauna să vindece, muzica trebuie să și binedispună. Oamenii la petrecere nu trebuie să asculte mesaje dip. Personal cred într-o estetică pe care Velea ca artist o are și pe care nu o mai folosește. Dacă asculți ‘Doamna mea’ de la Alex Velea o să înțelegi ce spun”, a mai precizat artistul.