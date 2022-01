Dorian Popa, experiență neplăcută în Grecia! Artistul a fost asaltat și percheziționat de polițiști cu mitraliere: ”În viața mea... nu am fost atât de panicat”

Dorian Popa a trecut prin momente de panică în Grecia. Artistul a fost asaltat și percheziționat de polițiști și a povestit, cu lux de amănunte, experiența neplăcută pe care a trăit-o.

De câteva zile, Dorian Popa se află în Grecia. Artistul le-a dezvăluit fanilor, însă, că a trăit spaima vieții lui atunci când se afla la volanul mașinii sale. El a fost oprit de polițiștii eleni, dar nici prin cap nu i-a trecut ce avea să urmeze.

Artistul a fost percheziționat, pus lângă mașină și căutat de autorități în buzunare: ”În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa a mărturisit că le-a dat polițiștilor actele mașinii, le-a explicat cine e și ce face de fapt în Grecia. Oamenii legii l-au lăsat să plece, dar Dorian Popa a rămas cu un gust amar după experiența neplăcută prin care a trecut.

”Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele. Le-am arătat testul PCR, le-am arătat că sunt youtuber”, a mai spus artistul.

Experiență neplăcută și în Turcia

La începutul lunii decembrie a anului trecut, artistul s-a pornit spre Istanbul cu mașina. Dorian Popa trebuia să rezolve niște treburi și și-a pregătit actele necesare pentru această călătorie. Doar că.. a uitat un document foarte important și a avut parte de o experiență neplăcută în vamă.

Procura nu era orginală, iar acest lucru i-a dat mari bătăi de cap. Artistul a fost la un pas să se întoarcă în România. A început să discute cu oamenii legii și le-a mărturisit că este un cântăreț celebru în România. A început să cânte și… a ajuns în Istanbul!

”Eu aveam o procură, știți că atunci când ieși cu mașina din țară e nevoie de procură pentru că mașina este pe firmă. Eu am făcut atunci pentru Budapesta. Știam că e valabilă trei luni, nu m-am gândit la detalii, mai detalii de atât. Și zilele trecute chiar vorbeam cu Cori, i-am zis că avem pașapoarte, procură nu ne mai trebuie pentru că o avem deja făcută pe trei luni. Am zis că mergem, totul e bine. Eu mergeam la sigur.

Acum am mers noi către vamă, am aberat noi… Până să ajungem la turci, bulgarii ne-au oprit, un domn român ne-a spus că avem problemă cu procura. Noi o aveam pe telefon. Ne-a zis: Domnule, vedeți că procura nu este pentru spațiul extracomunitar, adică nu este pentru țările non-UE și o să aveți probleme la turci, dacă o arătați de pe telefon. Numai Popa putea să pățească așa ceva. Am dat toate telefoanele în țară și în 30 sau 40 de minute aveam noua procură pe care domnul român de la vama din Bulgaria ne-a și printat-o.

Am mers la vamă, m-am pus cu coatele pe tejgheaua lui nenea ăla, i-am întins toate actele și s-a uitat la ceasul meu. E Rolex? Am zis ce vrea ăsta de la mine. I-am zis atunci că sunt cântăreț și l-am întrebat dacă vrea să asculte Tarkan. Și am început să cânt la vamă înainte să intrăm. S-au strâns toți băieții acolo, nu mai contau actele mele, i-am luat de cap. Le-am arătat și Instagramul și iată-mă în Istanbul”, a povestit Dorian Popa.