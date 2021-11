Dan Negru a anunțat, sus și tare, că nu va lipsi din casele românilor la cumpăna dintre ani! ”Regele audiențelor” a schițat, deja, maratonul de Revelion. Este al 22-lea pentru el – în calitate de realizator – și vine cu mari surprize. Între cei aproape 100 de invitați se numără și Dorian Popa, de altfel, un „abonat” al acestor evenimente de neuitat, cu rolul lui în paleta ”multicoloră” din acea noapte. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Dan Negru se pregătește intens pentru a da o nouă lovitură de Revelion. 87 de invitați, până la această oră, astfel că ”Regelui audiențelor”, așa cum este supranumit, nici prin cap nu-i trece că nu va oferi, atunci, încă un ”maraton” de calitate.

Are invitați celebri, din toate domeniile. ”Deocamdată am semnați vreo 87 de artiști! Am tot felul de vedete. De la Dorian Popa la Nicolae Furdui Iancu, de la Dorel Vișan la Bianca Drăgușanu. Încerc să acopăr toată plaja”, spunea ”Regele audiențelor”.

Dorian Popa nu este, însă, pentru prima dată o importantă piesă în angrenajul lui Dan Negru. Acum doar că nu știe în ce fel s-au schimbat anumite roluri. Știe doar că va face parte din echipe, iar țelul e unul singur: să câștige!

”Voi fi în niște echipe, că, de obicei, sunt niște echipe care ghicesc anumite lucruri care se întâmplă pe acolo… Nu știu dacă a rămas concursul din anii precedenți sau se schimbă ceva… Nu am fost înștiințat în această privință. Cert e că voi fi în echipe și se va filma două zile. Mai mult de atât nu aș risca să spun…”, a dezvăluit Dorian Popa. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA: “ DAU TREI PE CARE LE AM PLUS DIFERENȚĂ ȘI-L IAU PE ASTA”)

Dorian Popa și Babs, un cuplu invidiat: ”O relație trebuie să ți-o dorești!”

Altfel, Dorian Popa explica, pentru CANCAN.RO, cum reușește să mențină flacăra vie, în relația pe care o are de ani buni cu Babs. ”Cel mai important lucru care ne ține pe noi împreună este faptul că suntem și foarte buni prieteni, ne susținem unul pe altul în ceea ce facem în viețile separate de relații, adică în carierele noastre, dar am și învățat pe parcursul anilor când să lăsăm fiecare de la noi, astfel încât lucrurile să meargă înainte. O relație trebuie să ți-o dorești dacă vrei să meargă. Nu e de ajuns să te simți ca-n basme!

Certuri au fost, dar să știi că ne împăcăm destul de repede, mai mult de două zile nu-mi amintesc să fi fost certați vreodată. Cum le aplanăm? Încercăm să ne asumăm atunci când greșim… În funcție de cine a greșit, știi cum e… Ne vorbim în cele două zile, să zic, atunci când suntem certați, mai supărați, așa.

Doar stăm în aceeași casă, nu e cazul să ne mutăm, numai că se simte tensiunea în aer, ca-n orice cuplu care nu funcționează într-o perioadă.

Dar nu-i nimic ieșit din comun și nu suntem genul ăla pătimaș care să umple trolerul și să plece de acasă. Cine știe, că am mai auzit povești. Rămânem aici, ne confruntăm cu situațiile pe care le întâlnim”, a povestit Dorian Popa.

