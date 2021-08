Imaginile care vor ”topi” orice femeie! Ce i-a făcut Dorian Popa lui Babs, chiar de ziua lui! Nu a mai călcat pragul cluburilor de doi ani, dar acum…

Apariție surpriză în Loft Mamaia, sâmbăta trecută! Babs și Dorian Popa, ținându-se de mână și radiind de fericire, au călcat pragul clubului, alături de o mână de prieteni. Surpriză pentru că Dorian nu o mai făcuse de aproape doi ani, de când s-a ”instalat” în fruntea echipei lui de muncitori, pe care o coordonează precum un veritabil specialist. Afacerea lui, construiește case. Dar în acea zi artistul bifa 33 de ani de când a văzut lumina zilei pentru prima dată, iar motivul nu mai are nevoie de explicații. CANCAN.RO are imagini de la eveniment, dar și dezvăluirile celui care spune că-i mai bătrân în gândire și vi le prezintă, în exclusivitate.

La mare s-au retras, pentru două zile, Dorian și iubita lui, Babs, căreia îi spune, după zece ani de relație, soție. Au avut și un solid motiv, ziua de naștere a artistului! Dorian Popa a împlinit sâmbătă 33 de ani, iar momentul avea să-l petreacă alături de femeia care îi aduce zilnic zâmbetul pe buze, dar și de câțiva prieteni apropiați.

Clubul Loft a fost ”alesul”, acolo unde, preț de vreo cinci ore, vedeta care spune că a strâns un milion de euro, dar mai vrea unul, cash de data aceasta, a fost sărbătorită cum se cuvine.

Dorian Popa, ieșire în club după doi ani de pauză

O mână de oameni a strâns lângă el Dorian, dar ”cei mai cei”, pentru că, așa cum chiar el zice, ”prietenii sunt puțini, îi numeri pe degetele de la o mână”, alături de care a sărbătorit cum se cuvine. ”Am fost cu…e mult spus soția, că nu suntem căsătoriți, dar după zece ani de relație poți să-i spui soție și fără să fie, cu bunul meu prieten Cosmin, și cu Alex… Și alții, dar nu mulți.

Nu am avut mulți invitați, pentru că prietenii sunt puțini, îi numeri pe degetele de la o mână de cele mai multe ori. Nu mai ieșisem la club de vreo doi ani cred și am zis, hai, mă, să ne mai relaxăm și noi! Am luat o masă la Loft, ne-am simțit foarte bine, am stat, undeva, de la cinci după amiază până pe la zece seara, după care am mers să mâncăm ceva, bătrânește, așa, cum s-ar spune… Poate cred că-s mai bătrân în gândire decât în vârstă”, avea să dezvăluie Dorian Popa, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA A REFUZAT UN CONTRACT DE PESTE 100.000 DE EURO. LA CE NU AR PUTEA FACE ARTISTUL RECLAMĂ)

Imaginile pe care site-ul nostru vi le prezintă spun totul: Dorian este îndrăgostit lulea de Babs, pe care rar a lăsat-o în voia ei. Mereu lângă iubirea vieții lui, Dorian i-a făcut toate poftele. Ba chiar i-a cuprins bărbia între degete și apoi a sărutat-o pe Babs, apăsat, pe buze.

A mai băut un suc, a ”mușcat” din generoasele pizza aflate pe masă, dar nu a uitat de ringul de dans, unde și-a scos jumătatea pentru a se legăna îmbrățișat cu ea.

Dorian Popa: ”Cel mai frumos cadou, de la Doamne Doamne!”

A primit cadouri, tot ce și-a dorit chiar, dar cel mai frumos a fost de la Cel de Sus. ”O seară lejeră, am băut câteva pahare de șampanie, ne-am cinstit, am dansat, după care am plecat spre casă. Am primit și cadouri, foarte frumoase de la prietenii apropiați. Am primit cam tot ce mi-am dorit de la prietenii mei! Dar consider că cel mai frumos cadou l-am primit de la Doamne Doamne, anume, mi s-au îndeplinit toate visurile”, a spus artistul. (NU RATA: DORIAN POPA FACE DEZVĂLUIRI PICANTE: ”CINE N-A FĂCUT DRAGOSTE ÎN MAȘINĂ, N-A TRĂIT!”)

Care avea să se întoarcă în București, a doua zi, seara. ”Sunt pe șantier acum, să am o discuție, nu mai suntem la mare. Am fost la mare doar sâmbătă și duminică, un weekend, așa, pentru că eu consider că este o perioadă în care ar trebui să ne preocupăm mai mult de situația noastră economică decât de distracție și de concedii și mi-ar plăcea să pot transmite acest gând și altor oameni, întrucât sunt ani grei, ani care sperăm că vor și trece și cred că putem să fim mai atenți în ceea ce privește situația financiară a țării în care trăim, a lumii în care trăim, decât distracția și lăfăiala”, avea să încheie Dorian Popa.

