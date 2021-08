Dorian Popa nu se uită la bani! Ce sumă a scos artistul din buzunar pentru pietrișul din fața vilei sale impunătoare

Dorian Popa nu se uită la bani atunci când vrea să-și satisfacă poftele! Artistul le-a dezvăluit fanilor ce sumă va scoate din buzunar pentru pietrișul din fața vilei sale impunătoare.

Dorian Popa și-a cumpărat un teren situat în lângă vila impunătoare pe care și-a construit-o în Domnești. Aici, el va construi un cartier rezidențial: “Unul dintre visurile mele contemporane, ca să spun așa, a fost să construiesc și să pot să văd șantierul de la mine din casă! Să pot să mă trezesc de dimineață și să merg să îi ajut pe băieți, să verific cum decurg lucrările, fără să fie nevoie să străbat orașul în lung și în lat”, mărturisea artistul într-un vlog.

În momentul în care va termina de construit cele șase case, Dorian Popa vrea neapărat să-și schimbe pietrișul din fața vilei sale impunătoare. Iar pentru acest lucru, artistul trebuie să scoată din buzunar aproximativ 10.000 de lei. O nimica toată având în vedere faptul că Dorian Popa încasează lunar peste 100.000 de euro doar din activitatea sa de pe YouTube. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA FACE DEZVĂLUIRI PICANTE: ”CINE N-A FĂCUT DRAGOSTE ÎN MAȘINĂ, N-A TRĂIT!”)

”La anul, după ce terminăm cu primele 6 case din Hâtz Residence și ne liniștim puțin, o să scot toată piatra și am să torn beton peste toată partea asta care era cu pământ și cu folie antiburuieni, care era o vrăjeală. E o vrăjeală! Oricum ies buruienile și prin folia aia. Am să torn betonul, am să cumpăr iar piatră de Grecia, pentru că asta s-a murdărit.

În momentul în care o să o pun pe beton și nu va mai avea contact cu pământul, nu se va mai înverzi. Este drept, nu e o investiție mică. Toată piatra pe care o vedeți aici a costat, nici mai mult, nici mai puțin, de 10.000 de lei. Ăsta e un preț foarte bun și negociat datorită cantității uriașe pe care am cumpărat-o”, a zis Dorin Popa, pe Youtube.

Dorian Popa și-a construit o vilă de 300.ooo de euro

Dorian Popa a cumpărat un teren de 600 de metri pătrați, iar casa ridicată are nu mai puțin de 400 de metri pătrați. Și costă 300.000 de euro! Ușor-ușor, casa visurilor sale a prins contur! (VEZI ȘI: CLAUDIA IOSIF, ÎN VIZORUL OANEI ZĂVORANU! VEDETA O FACE PRAF PE IUBITA LUI DORIAN POPA: ”SĂ V-O PREZINT PE GOGOȘAR-BABS”)

Pentru a realiza casa visurilor sale Dorian Popa a fost nevoit să facă o investiție serioasă. El a vorbit în cadrul emisiunii ”Dimineaţa Blană” de la Pro FM despre costurile aproximative ale întregii construcții.

”Datorită faptului că am reuşit să mă ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum. Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!”, a declarat Dorian la Pro FM.