Dorian Popa: “ Dau trei pe care le am plus diferență și-l iau pe asta”

O mână de prieteni și, firește, iubita lui, Babs, au fost lângă Dorian Popa sâmbără, în Loft Mamaia, acolo unde artistul și-a serbat ziua de naștere: împlinise fix atunci 33 de ani. Distracție maximă, cadouri, pe măsură. Dar cel mai frumos și l-a făcut chiar el! Deși spune că ”Doamne Doamne” a vrut așa, că l-a ajutat! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Zi mare pentru Dorian Popa și, tocmai de aceea, și-a luat inima-n dinți și a pășit pragul clubului. N-o mai făcuse de doi ani, fiind prins cu multă treabă, dar insistențele iubitei lui, Babs, l-au dat gata. Câțiva prieteni au fost invitații lui și, pentru aproximativ cinci ore, ”gașca” s-a distrat, decent, în Loft. În cinstea lui Dorian s-a ciocnit, doar că el nu a gustat mai nimic cu alcool, în afara paharului de șampanie, preferând energizantele și fresh-urile. Și câte o îmbucătură de pizza. În jurul orei 22:00, Dorian și prietenii lui au plecat din club. S-au retras la un restaurant pentru a mânca.

Dorian Popa și-a făcut cadou de ziua lui un Rolex de 55.000 de euro

Artistul avea să povestească, pentru CANCAN.RO, surprizele de care a avut parte în acea zi. Cadourile! ”O seară lejeră, am băut câteva pahare de șampanie, ne-am cinstit, am dansat, după care am plecat spre casă. Am primit și cadouri, foarte frumoase de la prietenii apropiați. Am primit cam tot ce mi-am dorit de la prietenii mei! Dar consider că cel mai frumos cadou l-am primit de la Doamne Doamne, anume, mi s-au îndeplinit toate visurile”, avea să spună Dorian. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA NU SE UITĂ LA BANI! CE SUMĂ A SCOS ARTISTUL DIN BUZUNAR PENTRU PIETRIȘUL DIN FAȚA VILEI SALE IMPUNĂTOARE)

A completat, apoi. A dezvăluit că și-a făcut singur un cadou, un ceas Rolex pe care de mult timp îl dorea. ”O surpriză, ceva interesant. De mult îl visam, mi-l doream. Un ceas Rolex, sper să-mi ajungă zilele acestea comanda pe care am dat-o. Dau la schimb trei Rolex-uri pe care le am plus diferența și-l iau pe ăsta. De fapt, Doamne Doamne mi l-a făcut cadou, pentru că m-a ajutat să muncesc și să am puterea să mi-l iau”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa, vizită scurtă pe litoral, de ziua lui, apoi, din nou pe șantier

Este vorba despre un Rolex modelul Sky Dweller Oyster, iar comanda făcută de Dorian Popa este de nu mai puțin de 55.000 de euro. Ceasul are 42 de milimetri diametrul, e din aur galben de 18 karate, antiacvatic, culoarea șampaniei, fără cifre, iar cadranul, din sticlă de safir. Și Babs l-a ”fericit” pe iubitul ei. I-a cumpărat un trening, așa cum lui Dorian îi place. ”Iubita mi-a făcut cadou un trening de la Versace, pentru că știe că sunt foarte pasionat de acest brand”, a dezvăluit artistul. (NU RATA: DORIAN POPA A REFUZAT UN CONTRACT DE PESTE 100.000 DE EURO. LA CE NU AR PUTEA FACE ARTISTUL RECLAMĂ)

Altfel, Dorian Popa avea să revină în prima zi a săptămânii în București, unde s-a pus pe treabă. ”Sunt pe șantier, să am o discuție, nu mai suntem la mare. Am fost la mare doar sâmbătă și duminică, un weekend, așa, pentru că eu consider că este o perioadă în care ar trebui să ne preocupăm mai mult de situația noastră economică decât de distracție și de concedii și mi-ar plăcea să pot transmite acest gând și altor oameni, întrucât sunt ani grei, ani care sperăm că vor și trece și cred că putem să fim mai atenți în ceea ce privește situația financiară a țării în care trăim, a lumii în care trăim, decât distracția și lăfăiala”, avea să încheie Dorian Popa.

