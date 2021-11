”Regele audiențelor” aruncă ”bomba”! Cine deschide Revelionul 2022 al lui Dan Negru? Are două discuri de aur în SUA și i-a cântat Papei!

Cu pași grăbiți se apropie trecerea dintre ani, iar la rampă va ieși, ca de obicei, ”Regele audiențelor”, nimeni altul decât Dan Negru, celebrul organizator de Revelioane maraton. Și acum, prezentatorul are de gând să pună în scenă aproape o sută de personaje, din toate domeniile, doar că, de data aceasta, pregătește și o mare surpriză. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dan Negru se pregătește intens pentru a da o nouă lovitură de Revelion. Are până acum, 87 de invitați, fiecare cu rolul lui, astfel că ”Regelui audiențelor”, așa cum este poreclit, nici prin cap nu-i trece că nu va oferi, atunci, încă un ”maraton” de calitate. Doar că de data aceasta are ceva în plus! Prezentatorul de la Antena 1 avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, supriza pe care le-o pregătește telespectatorilor, în noaptea de Revelion. Este vorba despre Gheorghe Zamfir, celebrul naist care a cucerit lumea!

Dan Negru a făcut dezvăluirea: Gheorghe Zamfir, moment special de Revelion

Artistul a împlinit anul acesta 80 de ani, iar Dan Negru a pregătit ceva special pentru marele muzician român. ”Vreau ca în programul ăsta de Revelion, printre multe altele, să-i fac o aniversare lui Gheorghe Zamfir! A împlinit 80 de ani și vreau să-i aduc un laudatio! Va el printre multe altele, în noaptea de Revelion”, a dezvăluit Dan Negru.

Prezentator a mai spus că are, până la această oră, nu mai puțin de 87 de artiști care care vor colabora cu el pentru un spectacol deplin în acea noapte de magie. ”Deocamdată am semnați vreo 87 de artiști! Am tot felul de vedete. De la Dorian Popa la Nicolae Furdui Iancu, de la Dorel Vișan la Bianca Drăgușanu. Încerc să acopăr toată plaja”, a completat ”Regele audiențelor”.

Pandemia nu-l va opri, astfel, pe Dan Negru să ”regizeze” ceea ce știe cel mai bine, de altfel, acesta este și motivul pentru care avea să fie numit și Regele Revelioanelor. „Pot să confirm faptul că se face al 22-lea Revelion! E complicat, pentru că trebuie să vedem de pe o zi pe alta ce se întâmplă. Dar am decis ca Revelionul lui Negru să se facă și anul acesta. Am și văzut că au început deja să se viralizeze meme-urile despre asta. Am sunat la primii oameni, dar depindem foarte mult de tot ce se întâmplă cu regulile acestea sanitare. Și, pentru că e ticsit online-ul de întrebarea: «Ce faceți de Revelion?», pot s-o confirm: «Hai tot cu mine și a 22-a oară!»”, avea să dezvăluie Dan Negru, pentru CANCAN.RO.

Gheorghe Zamfir, supranumit ”Regele naiului”

Gheorghe Zamfir este o legendă a muzicii mondiale, cu peste 185 de albume compuse și vândute în 120 de milioane de exemplare. Are în palmares compoziții recompensate cu 100 de discuri de aur și de platină, premii și distincții obținute la nivel mondial. Este primul artist român care a câștigat două discuri de aur în SUA și care a cântat în timpul mesei private a unui Papă (Ioan Paul al II-lea, în 1988).

Gheorghe Zamfir, căruia i s-a spus ”Regele naiului”, a colaborat cu muzicieni de top, între care Andrea Bocelli, Ennio Morricone, André Rieu, Richard Clayderman. Avea să compună temele din coloanele sonore ale filmelor ,,Once Upon A Time in America” și „The Tall Blonde Man with One Black Shoe”, Tarantino folosind interpretarea piesei „Lonely Shepherd” în coloana sonoră a peliculei „Kill Bill”.

