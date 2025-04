Conversații bombă între Iasmina de la Casa Iubirii și Bogdan Mocanu! Mint c-au filmat un clip împreună, dar discuțiile picante îi dau de gol! ”Cu mine merge cu alintat, cu...”

După ce v-am dezvăluit că Bogdan Mocanu se iubește cu Iasmina de la Casa Iubirii și v-am arătat fotografii drept dovadă în acest sens, cei doi au încercat să mușamalizeze totul și să creioneze un scenariu în care au negat relația amoroasă dintre ei. Ambii susțin că totul a fost făcut doar pentru un videoclip muzical, însă, bineînțeles, mint! CANCAN.RO vine cu noi detalii, pentru a vă convinge că NOI spunem adevărul!

După ce în cadrul emisiunii și-a încercat norocul cu Moldo, până când acesta s-a reorientat către o nouă concurentă și a lăsat-o pe ea cu ochii în soare și inima rănită, acum, Iasmina se iubește acum cu Bogdan Mocanu! Chiar dacă în emisiune susținea că este virgină și se mândrea cu acest lucru foarte des, se pare că acum tânăra de 19 ani a devenit mult mai… dezinvoltă. În preajma lui Bogdan Mocanu, Iasmina pare foooarte deschisă, după cum ați remarcat deja în pozele de ieri.

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit că cei doi sunt în tatonări și Iasmina a stat zile bune pe la Bogdan alături de Jador, Oana și Costică, cei doi au încercat să nege totul. Probabil din teama de a fi judecați prea aspru, mai ales pentru că Iasmina se mândrește peste tot cu ”fecioria” sa inexistentă, ea și amicul lui Jador vor să mușamalizeze totul acum. Degeaba, însă! Mesajele primite pe adresa [email protected] spun opusul! 😂😂😂

Acum, Iasmina și Bogdan susțin că au făcut totul ca o schemă de marketing pentru că au jucat împreună într-un videoclip muzical, însă, evident, adevărul este altul! CANCAN.RO vă arată mai multe conversații!

În conversațiile cu pricina, Iasmina și Bogdan se ciondănesc, iar acesta din urmă încearcă să o împace pe concurenta de la Casa Iubirii. Și ce mai romane îi trimite, și ce mai implicare, și ce mai texte! Ne este greu să credem că Bogdan ar fi atââât de implicat față de o femeie cu care ar fi filmat doar un videoclip.

În plus, în celelalte mesaje, Iasmina pare că se destăinuie unei prietene căreia îi povestește cum a decurs ”interacțiunea” cu Bogdan Mocanu. Din nou, muuulte detalii picante. Tânăra de 19 ani îi descrie prietenei cât de ”dotat” este amicul lui Jador, lucru care a cam pus-o în dificultate puțin, pentru că ”interacțiunea” nu a fost dusă la bun sfârșit. 😂😂😂 Ba mai mult, tot concurenta de la Kanal D declară că a încercat să-l mintă pe acesta că este primul ei iubit, însă Bogdan nu a mușcat momeala și și-a dat seama că ”fecioria” ei… a dispărut! Din păcate, a trebuit să blurăm părți din discuția cu pricina, căci limbajul nu este tocmai unul demn de o… domnișoară! 😂

Iasmina vrea să mușamalizeze totul atât de rapid încât a chemat și ”întăriri”, pe prietena sa, Teodora Bănică. Fostă concurentă la Casa Iubirii și ea, tânăra a declarat, pe un live, că și ea a fost chemată la videoclipul Iasminei cu Bogdan. Bineînțeles, o altă minciună, căci mesajele dintre ei indică o relație… mult mai intimă.

”Și eu am fost contactată, doar că nu am putut ajunge. Îmi pare super rău de toată vâlva aceasta care s-a creat în online. Sper să se stopeze la un moment dat, pentru că are și ea familie, părinți, frați. De multe ori ceea ce este în online e prea mult”, a spus Teodora Bănică, de dragul prietenei pe care a vrut să o apere, însă fără succes, căci conversațiile primite vorbesc de la sine.

Așadar, acum așteptăm cu nerăbdare să vedem pe unde vor mai scoate cămașa cei doi și după aceste mesaje apărute pe adresa [email protected]! 😂

