A așteptat cât a așteptat, dar acum a răsărit soarele și pe strada lui! Cornel Oană a făcut marele pas spre căsătorie, alături de femeia pe care o iubește, iar noi avem toate detaliile. Ex-iubitul lui Brigitte a cumpărat un inel pentru Mona, iar evenimentul a avut loc în Santorini, susține Cornel, fără prea mari emoții din partea lui.

Cornel Oană a făcut pasul cel mare! După ce s-a afișat cu noua iubită, „fostul „lui Brigitte și-a luat inima în dinți și a considerat că este timpul să treacă, alături de Mona, la nivelul următor. Cornel a cumpărat un inel pentru iubita lui și i-a pus marea întrebare, la care a primit un „Da”. CANCAN.RO a stat de vorbă cu „ex”-ul lui Brigitte și a aflat totul despre marele moment.

Cornel Oană și-a cerut iubita în căsătorie în Santorini

Ex-iubitul lui Brigitte ne-a declarat că a făcut cererea în căsătorie fix atunci când a simțit și, spre deosebire de iubita lui, el nu a avut deloc emoții. Totul a decurs ca la carte, iar Cornel Oană a primit și el răspunsul așteptat.

„Nu a fost în secret, a fost ceva spontan. A fost ceea ce am simțit pe moment, nu am avut deloc emoții, emoții avem în momentul în care premedităm ceva și știm că acel ceva se va întâmpla. Eu am așteptat să simt clipa potrivită pentru asta, nici măcar eu nu am știut ziua, luna sau anul. Puteam fi în vacanța asta (în Santorini, n.r.), acasă, în orice moment. Totul a fost din inimă, sentiment spontan.

S-a întâmplat pe una din străduțele din Santorini, eram în drum spre un restaurant foarte cunoscut pe insulă. Ea nu se aștepta deloc, a fost foarte emoționată. A plâns, cred că toate femeile plâng într-un asemenea moment, de fericire. O iubesc mult și de-abia aștept să parcurgem împreună această călătorie”, a spus Cornel Oană, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cornel Oană: „Încercăm să facem un copil”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cornel Oană a povestit, acum ceva timp, că are o relație de câteva luni cu iubita sa și chiar au planuri mari: să devină părinți! Mai mult, se pare că astrele s-au aliniat și pe plan financiar, căci, din câte ne-a mărturisit, afacerile îi merg foarte bine și nu duce lipsă de nimic.

„Am o relație normală cu o fată pe care o iubesc, avem o relație de câteva luni, ne înțelegem foarte bine, cum am spus și la Capatos, cred că este sufletul meu pereche, încercăm să facem un copil.

Nimeni nu întreține pe nimeni, amândoi avem afaceri separate și avem o relație normală. Suntem mutați împreună și trăim împreună. Eu am în continuare afacerea cu haine, dar mă ocup doar 10% pentru că acum sunt asociat 50-50 cu un chef din București, cunoscut de voi foarte bine și deținem împreună un restaurant, cât și franciza acestuia.

Asocierea noastră a rezultat în urma prieteniei foarte bune. În vacanță suntem pentru că ne plac vacanțele și amintirile împreună, dar am și grăbit planificarea atâtor vacanțe într-un termen foarte scurt pentru că urmează o perioadă aglomerată la restaurant”, ne-a mai declarat Cornel Oană, în exclusivitate.