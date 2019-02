Cornelia și Lupu Rednic, despre viața în sărăcie la mașină de 80.000 €! NU îi recunoști la propria lor nuntă de acum 27 de ani

Cornelia și Lupu Rednic sun căsătoriți de aproape trei decenii și dacă, în prezent, ei își permit să își îndeplinească orice moft, în trecut, îndrăgitul cuplu nu au avut o viață îndestulată. Recent, cei doi soți au fost surprinși în trafic într-o mașină care costă 80.000 de euro. De altfel, bolidul de lux este folosit de artiștii de muzică populară și atunci când merg la concertele pe care pe au peste tot în țară.

Cornelia și Lupu Rednic, despre viața în sărăcie la mașină de 80.000 €

În vârstă de 43 de ani, Cornelia Rednic și soțul ei, care are 49 de ani, se numără printre cele mai apreciate cupluri din muzica populară din România. Atât frumoasa cântăreață, cât și Lupu Rednic provin din familii modeste; artistul a mărturisit într-un interviu că primii bani i-a câștigat pe când avea vârsta buletinului muncind la câmp. “În 1985, am terminat clasa a VIII-a şi am plecat la Arad, localitatea Nădlac, unde munceam cu caii şi căruţa. Transportam porumb, sfeclă de zahăr şi furajeră”, a mărturisit Lupu Rednic, titrează click.ro.

Tot pe când avea 14 ani, cântărețul a început să cânte la vioară, după cel-a auzit cântând pe vecinul Vasile a lu’ Pojonic. “Mi-a plăcut aşa de mult, că am cumpărat o ceteră şi o zongoră de la el. Atunci a început dragostea pentru artă şi tradiţia populară. Nicăieri nu plecam fără vioara cu care începusem să-mi câştig existenţa. În serile de iarnă mergeam cu doi-trei feciori la fete, la câte o şezătoare”, a mai povestit artistul.

În timpul unor declarații mai vechi făcute pentru Revista “Taifasuri”, Cornelia Rednic a mărturisit că a renunțat la școală ca să se căsătorească cu cel care îi este soț de 27 de ani.

“Noi, când am plecat la drum, am fost nişte oameni simpli, chiar săraci. Eu după clasa a X-a am renunţat la şcoală şi m-am măritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama că nu e bine, m-am întors la şcoală, mi-am terminat studiile, apoi am făcut şi facultatea, pe toate pe rând”, a spus Cornelia Rednic în urmă cu mai mulți ani.

Cornelia şi Lupu Rednic au muncit din greu, iar din 2006, cei doi maramureşeni s-au mutat în Bucureşti. În prezent, ei câştigă între 1.000 şi 2.500 de euro pe un concert. Cuplul deţine o vilă cochetă în Maramureş, dar şi un apartament frumos în zona de Nord a Capitalei.

De ce nu au Cornelia și Lupu Rednic un copil

Răspunsul la întrebarea care i-a urmărit mulți ani în legătură cu adevăratul motiv pentru care nu fac un copil a venit în cadrul unui interviu acordat în primăvara anului trecut chiar de cei doi artiști de muzică populară. Potrivit declarațiilor soției lui Lupu Rednic, ei au ales să nu aibă un moștenitor pentru că sunt mai mereu plecați cu spectacole prin țară sau străinătate. “Am fost o fată năzdrăvană, singură la părinţi. S-au înţeles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut până la vârsta de cinci ani. Când eram mică, nu mi-am dorit să fiu cântăreaţă. (…). Am fost prieteni cam opt luni de zile şi apoi ne-am căsătorit. După ce am terminat clasa a10-a, ne-am căsătorit. Ăsta a fost destinul omului. (…). Să am un copil de 16 ani şi să-mi zică asta… (n.r.: că se mărită). (…). Hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecaţi. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrâneţe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a mărturisit Cornelia Rednic în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

La un moment dat, Lupu Rednic a vorbit despre un moment dificil din viața lui: acela în care mama lui a fost băgată în închisoare. “Acasă, provin dintr-o familie de oameni gospodari şi credincioşi. (…). La 14 ani am fost la defrişat de păduri prin ţară, la drenuri. Mama m-a făcut la 42 de ani. Mama n-a avut nicio clasă, dar foarte deşteaptă. A zis că se descurcă ea. Mama nu a vrut să dea terenul pentru colectivizare şi statul a acţionat în instanţă şi a condamnat-o pe mama la doi ani de închisoare. Apoi am intrat eu în Poliţie. Ei nu i-a plăcut niciodată că am fost poliţist. Când a venit cel care a arestat-o pe mama, mi-a zis că parcă îşi aminteşte cum stăteam în braţe. Mama avea o educaţie aparte, nu ştiu dacă un profesor te poate învăţa aşa ceva. (…). Am mers pe obiceiul de la ţară”, a povestit artistul.

Recent, cunoscutul cuplu a sărbătorit 27 de ani de căsnicie şi 25 de ani de carieră împreună.