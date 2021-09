Cornelia Catanga i-a spus fiului ei cu limbă de moarte cea mai mare dorință: ”Ea și-a dorit ca eu....”

Fiul a artistei a mărturisit care a fost cea mai mare dorință a Corneliei Catanga, dar și sacrificiile pe care le face pentru îndeplinirea acesteia. Moartea Corneliei Catanga a lăsat un un gol în inima familiei. Aurel Pădureanu și fiul său nu se pot obișnui cu lipsa interpretei și încă le este greu să vorbească la trecut despre cea care a fost mamă și soție.

La aproape jumătate de an de când Cornelia Catanga a trecut în neființă, Alexandru Pădureanu și-a deschis inima în fața matinalilor de la Antena Stars și a dezvăluit cea mai mare dorință a mamei lui. Cornelia Catanga a lăsat cu limbă de moarte cea mai arzătoare dorință pentru care Alexandru este dispus să facă orice.

Alexandru Pădureanu este dispus să facă orice pentru a îndeplini dorința mamei sale

Aurel Pădureanu face mari sacrificii pentru a duce o viață decentă. De când a rămas singur, artistul își duce viața de pe o zi pe alta. Chiar dacă fiul lui îi este alături și încearcă să compenseze cumva lipsa Corneliei Catanga, cei doi fac efoturi supraomenești pentru a se menține optimiști.

În memoria Corneliei Catanga, unicul fiu Alexandru Pădureanu face tot ce este omenesc pentru a îndeplini ultima și singura dorință a mamei sale:

„Sa vorbesc despre mama mea la trecut este greu. Cea mai mare dorinta a ei a fost sa îmi continui cariera. Ea și a dorit tot suflet acest lucru. Și vreau sa fac asta, căci altceva nu mai pot sa fac pentru ea. Doar atât și-a dorit! A fost cea mai mare dorință, poate chiar ultima.”, a mărturisit Alexandru Pădureanu pentru Antena Stars.

La șase luni de când marea artistă a trecut la cele drepte, Aurel Pădureanu resimte durerea tot mai mult, iar timpul pare să fie cel mai mare inamic:

”După moartea Corneliei nu am dat hainele ei, încă le păstrez, ele îmi alină sufletul atunci când mă arde dorul de ea. O să mai dau din ele, dar să văd la cine, cineva să merite lucrurile Corneliei. Nu vreau să le dau la oricine. Am și visat-o, normal, dacă mă gândesc non-stop la ea. Merg la cimitir din două în două zile, vorbesc cu ea, îi aprind o lumânare. Ultima dată am visat-o acum vreo săptămână, dar nu mai știu să îți spun cum anume”, a dezvăluit Aurel Pădureanu pentru Impact.ro

