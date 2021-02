Coronavirus în România, 12 februarie 2021. Un reputat medic a explicat cum să vă monitorizați când stați acasă cu simptome ușoare COVID-19

Astăzi, 12 februarie 2021, în jurul orei 13:00, reprezentanții din cadrul Grupului de Comunicare Strategică (GCS) au anunțat câți oameni s-au infectat cu noul coronavirsus în ultimele 24 de ore în România. În întreaga lume există 108.358.058 de persoane care au fost diagnosticate cu SARS-CoV-2, iar 80.409.456 au fost declarate vindecate, conform celor mai noi date. În rândurile de mai jos, veți găsi explicațiile unui reputat medic de la noi despre cum să vă monitorizați când stați acasă cu simptome ușoare COVID-19.

Noul bilanț al infectărilor cu SARS-CoV-2 în România

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.550 cazuri noi de persoane infectate cu temutul COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 684 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Ce trebuie să faceți dacă aveți simptome ușoare COVID-19 și stați acasă

Potrivit protocolului, după ce ați fost diagnosticat cu o formă ușoară a viruslui, trebuie să luați legătura cu medicul de familie, să rămâneți acasă și să tratați simptomele. Prezentă în platoul emisiunii “Doctor de bine”, Adriana Moțoc a explicat cum trebuie să vă monitorizați când stați la domiciliu cu simptome ușoare COVID-19.

Andreea Groza: Care sunt simptomele care apar prima oară în infecția cu SARS COV 2?

Adriana Moțoc, medicul primar de boli infecțioase: După perioada de incubație, care durează 4-5 zile, dar poate dura și 14 zile (de aceea s-a instituit măsura izolării de 14 zile) apar: oboseala, somnolența, frisoane și apoi febra. Specifice sunt durerile de spate în această boală, poate să apară tuse, dar și tulburări în respirație, jenă în faringe, când înghițim. Senzația de nas înfundat sau curge nasul și tulburări digestive (la copii și bătrâni în principal) – grețuri, vărsături, diaree.

Dr. Adriana Moțoc: Cuvântul cheie, când stăm acasă, după diagnostic, este monitorizarea simptomelor.

La ce trebuie să fiți atenți?

– la scurtarea respirației

– la senzația de rău general

– la tuse frecvent chinuitoare

– amețeli, dureri mari de cap

– stare generală sever alterată – nu vă puteți alimenta ori nu puteți să mergeți

Aceste simptome necesită internarea în spital.

Dacă simptomele sunt ușoare, ținem legătura cu medicul de familie și le tratăm pentru că e importantă calitatea vieții pe perioada cât ne izolăm la domiciliu.

Andreea Groza: Paracetamolul se găsește în protocolul de tratament pentru simptomele COVID 19, reduce febra. Și alte posibile simptome?

Dr. Adriana Moțoc: Are două efecte importante. Primul – de care știe toate lumea – reduce febra. Se consideră a fi unul dintre medicamentele cel mai frecvent întâlnite pentru tratamentul temperaturii mari. În același timp, este antialgic. În terapia durerii, se dau la intervale regulate, de pâna la 4 ore – 1-2 tablete. Oamenii nu știu că se poate ajunge pâna la 8 tablete pe zi la un adult care nu are probleme severe cu ficatul, adică insuficiență hepatică. Paracetamolul are avantajul că nu irită stomacul! Se poate folosi în asociere cu antiinflamatoare nesteriodiene. Nu e contraindicat, dacă ai luat paracetamol, să iei și altceva sau invers. Dacă ai luat un antiinflamator, poți să iei paracetamol sau să alternezi.

