Coșmarul trăit de tânăra din imagine, la coafor. După ce a plecat și s-a uitat în oglindă la părul ei, a început să plângă

O vizită la coafor s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără. După ce a plecat și s-a uitat în oglindă la părul ei, a început să plângă. Iată ce a pățit femeia, dar și cum arată tunsoarea!

Ceea ce trebuia să fie un răsfăț, a devenit un vis urât. O tânără a făcut public întâmplarea nefericită prin care a trecut într-un salon de înfrumusețare:

”A fost o greșeală. Nu mă înregistrez niciodată plângând, pentru că nu înțeleg de ce oamenii fac asta și cred că este foarte ciudat, dar iată-mă aici, plângând, pentru că am cea mai proastă tunsoare din viața mea”, a spus tânăra pe TikTok.

De ”meserie” influencer, @rosaamazapan a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că a decis să își ofere o recompensă după ce a trecut cu bine un examen:

„Ieri am avut un examen, și am zis „recompensează-te pentru că te-ai descurcat foarte bine la examen”, și asta e nenorocita mea de recompensă. Asta e nenorocita mea de recompensă? Cum pot să repar asta? Oh, Doamne.

Am mare grijă de părul meu. Sunt o persoană bună. De ce? De ce s-a întâmplat asta? De ce nu a oprit-o nimeni? Ce-i asta?”, a continuat tânăra.

După ce s-a descărcat emoțional și a realizat că s-a expus în această situație, tânăra și-a dat seama că tunsoarea ei nu trebuia să devină virală:

”Îmi pare rău pentru plânsul urât și înjurăturile, dar mai ales îmi pare rău că v-am lăsat să vedeți această tunsoare groaznică!”, a mai spus tânăra pe TikTok.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Tânăra a primit o mulțime de mesaje de încurajare din partea prietenilor virtuali.

Întrebată de unul dintre urmăritori cum trebuia să arate tunsoare ei, Rosa a spus că i-a arătat stilistului ei mai multe fotografii cu femei cu tunsori în straturi dezordonate, în stilul anilor ’90, asemănătoare cu tunsoarea clasică Rachel – care a fost numită după personajul lui Jennifer Aniston din Friends, dar cu un look modern.

Sursa foto: TikTok