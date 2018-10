Cosmin Pașcovici și soția lui trec prin momente cumplite, după ce fiul lor de 14 ani a părăsit această lume, după ce s-a luptat pentru viața lui până în ultima clipă. Cu doar câteva ore înainte ca Denis să moară, fostul fotbalist dinamovist a transmis un mesaj cutremurător pe o rețea de socializare. Vă reamintim că băiatul fostului sportiv a suferit 12 operații, dintre care 4 pe creier, după ce la a fost diagnosticat cu cancer pe când avea doar doi anișori.



Cosmin Pașcovici, mesaj sfâșietor postat înainte de moartea fiului lui. Asta a fost ultima dorință a lui Denis

Cosmin Paşcovici a urcat o înregistrare pe Facebook, prin intermediul căreia a transmis un mesaj video echipei naţionale de fotbal a României. Cu inima sfâșiată de durere și cu speranță, el a mărturisit că fiul său a suferit sâmbătă un atac cerebral şi că şi-ar dori ca echipa naţională să câştige meciul cu Lituania pentru el.

“Salut băieți, numele meu este Cosmin Pașcovici, fost jucător al echipelor Dinamo, Farul Constanța, UTA Arad, Petrolul Ploiești și, nu în ultimul rând, al echipei naționale de fotbal, unde am jucat alături de antrenorul vostru Cosmin Contra. Am avut și eu un meci la echipa națională, cu Andorra, pe care l-am câștigat cu 2-0, la Constanța. Sper să o faceți și voi.

Am să vă spun pe scurt: băiețelul meu, Denis, a făcut sâmbătă un atac cerebral, este la spital, în comă. Creierul îl are inundat de sânge, nu știm dacă va mai trăi sau va mai putea lupta. Dimineață l-am anunțat pe prietenul meu, Cătălin Gheorghiu, și m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Și i-am spus: Da. L-am rugat dacă puteți meciul acesta să-l jucați pentru Denis, băiețelul meu luptător, care se zbate între viață și moarte, el fiind un fan mare al echipei naționale. Mi-aș dori din toată inima, poate o să fie ultimul meci pe care îl va prinde, mi-aș dori să câștigați pentru el. Vă mulțumesc mult” este mesajul emoționant al lui Cosmin Pașcovici.

Mesaj pentru tricolori În această seară s-a stins din viață Denis, băiatul fostului internațional Cosmin Pașcovici. Tatăl său le transmisese tricolorilor, la Vilnius, ultima dorință a fiului aflat în suferință după un atac cerebral. Acesta este mesajul pe care jucătorii echipei naționale l-au primit acum, la ședința dinaintea partidei Lituania-România.Federația Română de Fotbal și Echipa națională de fotbal a României transmit condoleanțe și sunt alături de familia îndurerată. Odihnește-te în pace, Denis! Publicată de Echipa națională de fotbal a României pe Joi, 11 Octombrie 2018

Denis Pașcovici, băieţelul cu 12 operaţii, dintre care 4 pe creier

Fiul fostului jucător dinamovist Cosmin Pașcovici a suferit 12 intervenții chirurgicale, dintre care 4 la cap, după ce la vârsta de 2 ani i s-a descoperit o tumoră pe creier. Prima dată a fost operat pe creier la București, după care au urmat alte intervenții la Institutul Oncologic Gustave Roussy, din Paris, cel mai mare din Europa. Denis a reușit să învingă cancerul, după ce medicii francezi i-au extirpat 80% din creier.