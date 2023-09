Cosmin Seleși bate palma în emisiunea de la PRO TV, dar acasă dă cu pumnul în masă: “Soția nu mă contrazice!”

După o scurtă perioadă de absență de pe micile ecrane, Cosmin Seleși se întoarce cu forțe proaspete, la Pro TV! Actorul este pregătit să „bată palma” cu cei care îi calcă pragul emisiunii. Însă, dincolo de activitatea profesională, jovialul prezentator vorbește deschis despre viața de soț și părinte, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Cosmin Seleși rememorează cât de bun era în postura de elev și transferă trăirile de atunci în comportamentul aplicat copiilor săi, acum. Vedeta își impune să fie un tată strict, care impregnează reguli clare copiilor săi. Pentru sfaturi de parenting, apelați cu încredere la moderatorul emisiunii Batem Palma?.

Cosmin Seleși, amintiri din vremea în care figura ca elev: „Am avut chiar și 7!”

CANCAN.RO: Cum ai fost ca elev, Cosmin, săreai de nota 6?

Cosmin Seleși: Am avut chiar și 7!

CANCAN.RO: Genul care prindea foarte repede lucrurile din clasă sau tipul ușor tocilar?

Cosmin Seleși: Genul care prindea din clasă lucrurile care îi conveneau.

CANCAN.RO: Cosmin, s-a lansat grila de la Pro TV și am văzut niște teasere din emisiunea ta. Erau doi oameni care se pupau. Cum s-a ajuns acolo?

Cosmin Seleși: Oho, să vezi ce se întâmplă după ce se pupă! Dar e un sezon foarte frumos, e foarte tare.

CANCAN.RO: Ai avut și sezonul evenimentelor acum, în vară?

Cosmin Seleși: Nu m-am prea băgat, mi-am luat liber vreo lună și ceva. Am refuzat foarte mult, pentru că am vrut să mă opresc un pic și am petrecut mai mult timp cu familia, mi-am dorit asta.

CANCAN.RO: Pe unde ai fost plecat?

Cosmin Seleși: Prin Maramureș, fac ceva acolo, am un proiect. Am fost și în Grecia șase zile.

Actorul se declară un cap de familie strict și riguros: „Dacă eu hotărăsc ceva, soția nu mă contrazice!”

CANCAN.RO: Ultima întrebare, cum este Cosmin tatăl, comparativ cu profesionistul jovial de la TV?

Cosmin Seleși: Sunt mai aspru un pic, mai cu reguli. Eu cred că educația copiilor, cel puțin în primii șapte, opt, zece ani, au nevoie de reguli. Și nu mă refer doar la reguli stricte. E regulă clară, ne spălăm pe mâini înainte de masă, și asta e o regulă. Regulă să ne spălăm pe dinți dimineața și seara. Regulă să ne facem patul. Și eu funcționez după reguli. Și tu funcționezi după reguli. Cred că trebuie să le dăm asta la început.

CANCAN.RO: Mama este mai îngăduitoare?

Cosmin Seleși: Nu, niciodată nu ne-am contrazis. Dacă eu hotărăsc ceva, soția nu mă contrazice, de față cu copiii. Dacă am greșit, îmi spune în privat, că atunci bulversezi copilul.

