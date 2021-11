Cosmina Păsărin a găsit verigheta la Paris: ”S-a întâmplat atunci!” A început să simtă vibe-ul romantic

Cosmina Păsărin împlinea 39 de ani la începutul lui octombrie, dar nu avea timp, chiar atunci, să-și îndeplinească marea dorință: o vacanță la Paris! S-a întâmplat, însă, peste aproximativ o lună, când Cosmina vizita orașul iubirii, unde a simțit vibe-ul romantic. A făcut lungi plimbări prin cartierele elegante, dar și pe străduțele cochete, pline de bistro-uri si turiști. Și-a amintit, atunci, și de prima vizită la Paris, când a găsit o verighetă pe un pod. Pe care o păstrează drept suvenir scump. CANCAN.RO are mărturisirile captivante ale fostei prezentatoare de la ”Vorbește lumea”.

Pentru a treia oară a bifat Parisul Cosmina Păsărin, de data aceasta reușind să-și facă plănuita vacanță fără să fie ”împunsă” în spate de strictele rigori ale profesiei. Sigur, nu și-a ”prăfuit” încălțările așa cum și-ar fi dorit, pentru că timpul e marea problemă. Dar a ”gustat” adânc din cadoul pe care singură și l-a făcut de ziua ei.

”Am ales să plec la Paris pentru că nu am avut de multă vreme parte de o vacanță. De fiecare dată puneam job-ul pe primul loc și nu apucam niciodată să am parte și de astfel de momente”, începe povestirea Cosminei Păsărin.

A petrecut patru zile de vis cu un grup de prieteni

Ideea i-a venit brusc și nu a stat pe gânduri. A pus-o, imediat, în practică. Degrevată fiind și de alte activități, cărora pandemia le-a pus bețe-n roate. ”La începutul lunii octombrie a fost ziua mea de naștere și, pentru că n-am făcut nimic special atunci, m-am gândit că n-ar fi rău să plec, să consider că îmi sărbătoresc în acest fel ziua de naștere.

În Paris am plecat singură, dar m-am întâlnit cu un grup de prieteni români, prieteni apropiați care se aflau deja acolo și am petrecut câteva zile împreună”, a continuat Cosmina.

Vizita Parisul pentru a treia oară. E mereu impresionată de frumusețea lui, ”dar rămân mereu și locuri pe care nu apuci să le vizitezi din cauza lipsei de timp. Sentimentul acesta l-am avut și în anul 2019, când am participat la Paris Fashion Week. Atunci n-am apucat să văd aproape nimic, pentru că mergeam zilnic la prezentările de modă, care se desfășurau în cadrul evenimentului. De altfel, acesta este și motivul pentru care am hotărât să vizitez din nou Parisul.”

Și-a găsit verigheta la Paris: ”O păstrez ca amintire!”

A încercat să vadă cât mai mult, să se bucure de ”oferta” după care oricine se dă în vânt. ”Am făcut plimbări lungi prin cartierele elegante ale Parisului și pe străduțele cochete, care sunt pline de bistro-uri și de turiști. Am admirat o parte din obiectivele turistice importante ale orașului, pe care nu are rost să le mai enumar, le știți cu toții. Apoi am ales să plec chiar și într-o scurtă croazieră pe Sena. Consider că o vacanță la Paris nu este completă dacă nu faci și o astfel de plimbare.

Spun unii că această variantă este comercială, dar eu cred că ai, astfel, ocazia de a vedea orașul și dintr-un alt unghi. La fel de frumos este Parisul și văzut de sus. Am urcat pe acoperișul Galeriilor Lafayette și am descoperit o priveliște impresionantă”, a spus Cosmina Păsărin.

Romantismul avea s-o învăluie. Și să-i amintească de verigheta pe care o găsea în urmă cu doi ani, pe un pod, și pe care o păstrează la loc de cinste. ”După ce vezi orașul de sus și te plimbi apoi și pe străduțele lui înguste, parcă începi să simți acel vibe romantic despre care se tot vorbește. Eu, când mă gândesc la romantismul Parisului, îmi vine în minte și o întâmplare amuzantă, pe care nu am cum s-o uit. S-a întâmplat atunci, în timp ce mă plimbam pe unul dintre poduri: am găsit pe jos o verighetă. Am luat-o acasă și o păstrez ca amintire din prima mea vizită la Paris”, a dezvăluit vedeta.

Nu s-a rătăcit în Paris, a făcut-o pe aeroport: ”Era să pierd avionul!”

N-a făcut shopping, dar nu a ratat metroul, preparatele tradiționale, dar și vinul franțuzesc. ”Au fost niște zile pline, în care am vrut să fac tot felul de lucruri. Am mers foarte mult pe jos și îmi place să merg și cu metroul prin Paris, pentru că te miști mai repede. Am mâncat preparate tradiționale precum foie gras și mousse de ciocolată, am încercat și vinurile franțuzesti.

Shopping n-am făcut, pentru că nu de asta m-am dus la Paris. Nici să mă odihnesc n-am prea avut timp, dar nici acest aspect n-a contat pentru mine. Mai puțin distractivă a fost ultima parte a acestei mini vacanțe pentru că am fost la un pas de a pierde avionul.

Nu m-am rătăcit prin Paris, dar am reușit să mă rătăcesc în aeroportul Charles de Gaulle în timp ce căutam poarta de îmbarcare", mărturisește Cosmina.

A purtat mască, a prezentat certificatul verde. ”Subiectul principal al buletinelor de știri din Franța este pandemia. Purtarea măștii este obligatorie în spațiile închise și în mijloacele de transport. În cafenele și în restaurante ai acces doar dacă prezinți certificatul verde. În rest, orașul este animat și plin de turiști”, a încheiat Cosmina Păsărin.

Sursă foto: Instagram.com