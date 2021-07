Motivul pentru care Cosmina Păsărin nu și-a găsit încă alesul: ”Nu mi-am dorit nici la 20 de ani, dar nici acum”

Cosmina Păsărin nu și-a întâlnit încă sufletul-pereche. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care, până în momentul de față, nu l-a găsit pe alesul cu care să întemeieze o familie.

De-a lungul timpului a avut joburi diverse: a prezentat diferite emisiuni TV sau evenimente, a fost MC, chiar şi model. Doar că a fost cam ”ghinionistă” la capitolul dragoste. Este una dintre cele mai râvnite femei din showbiz-ul românec și are mulți pretendenți. Însă… niciunul dintre ei nu i-a intrat la inimă.

De mai bine de șase ani, Cosmina Păsărin nu a avut o relație. Își dorește un partener de viață, dar nu vrea să pună presiune pe ea însăși. Vedeta lasă totul în mâinile divinității și crede că, într-un final, își va întâlni alesul. Până atunci, Cosmina Păsărin se axează pe parte profesională și muncește din greu.

”Nu mi-am dorit nici la 20 de ani, dar nici acum să mă mărit. Nu am visat niciodată la o nuntă. Nu am nimic cu persoanele care fac asta, chiar le apreciez, am văzut nunți foarte frumoase. Poate peste doi ani am să întâlnesc bărbatul care o să fie pentru mine și am să spun altceva. Nu mi-am făcut din asta un scop anume.

Este și cum îți e sortit de la Dumnezeu. Chiar și când sunt singură cu mine însămi evit să fac portretul unui bărbat perfect. Nimeni nu își doreste un om iresponsabil sau neasumat lângă el, asta este clar. Îmi doresc un bărbat care să aibă multe calități. Bărbatul perfect nu există, există bărbatul potrivit pentru o persoană și când îl întâlnești simți acest lucru. Eu nu mai am o relație de șase ani.

De când m-am despărțit de fostul iubit, relație ce a durat zece ani. Ca să ai o relație trebuie să muncești la ea. Îți trebuie și un partener motivat să vrea acest lucru. Pentru mine o relație de o lună, două, nu înseamnă nimic. Sunt doar niște oameni care au trecut prin viața noastră și atât”, a declarat Cosmina Păsărin pentru Playtech.

Se vede sau nu mamă?!

Cosmina Păsărin este de părere că un copil trebuie să vină pe lume la momentul potrivit, în sânul unei familii. Vedeta mărturisește că nu s-a văzut niciodată mireasă sau mămică, dar este foarte posibil ca în viitorul apropiat să-i apară în cale un bărbat care să-i schimbe percepția.

”Dacă îmi doresc un bebeluș? O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două. Eu sunt genul acela de femeie care nu a visat la nuntă și copil. Asta este, dacă nu am soț sau un copil este vreo problemă? Am văzut foarte multe familii cu probleme în căsnicie. Este greu să găsești pe cineva pe aceeași lungime de undă cu tine, nu este ușor, dar, dacă o să fie de la Dumnezeu, bine, dacă nu mergem înainte!”, a mai spus Cosmina Păsărin.