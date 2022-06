Cote de la 1.20 la 100 pentru finală. Potolește bazinul de 100 de metri setea de performanță a lui David Popovici?

David Popovici e marele favorit al finalei în care România poate câștiga prima ei medalie de aur la 100 metri liber, iar Europa își poate recâștiga după 17 ani supremația în această probă în care SUA și-a adjudecat prin Caeleb Dressel ultimele două ediții ale Campionatelor mondiale.

Bifează David o nouă victorie?

David Popovici s-a calificat în finală cu un nou record mondial la juniori! Românul a reușit același lucru și în proba de 200 metri liber, unde în penultimul act a stabilit un nou record mondial de juniori. Finala de la 200 metri a fost câștigată de Popovici cu un avans considerabil și consistent pentru acest nivel. Repetă performanța și diseară în marea finală de la 100 metri?

„Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost să câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul 4.” declara David Popovici anul trecut, după ce încheia pe locul 4 finala de la 200 metri liber, la Tokyo. La 100 de metri, Popovici a încheiat al 7-lea.

Cu siguranță, Popovici a demonstrat și la ce nivel poate ajunge atașamentul nostru față de performanțele românilor, indiferent de sport! Toată România așteaptă marea finală de diseară.

Un an mai târziu, în progres considerabil, înotătorul român poate face istorie în bazin, într-o probă în care Alexandr Popov și Filippo Magnini sunt superstarurile Europei în istoria fabuloasă a spectaculoasei competiții desfășurate pe lungimea a două bazine olimpice.

Doar 100 de metri până la istorie

Cum campionul mondial și olimpic en titre, americanul Caeleb Dressel s-a retras înaintea semifinalelor, acuzând probleme medicale, pare că destinul face culoar pentru David Popovici! Poate potoli bazinul de 100 de metri setea de performanță a înotătorului român în această seară?

Numai Jim Montgomery a reușit să câștige probele de 100 metri liber și 200 metri liber la aceeași ediție a Campionatului Mondial de Natație. Asta se întâmpla în 1973!

După ce la 200 metri, David Popovici s-a alăturat unei galerii fabuloase de înotători, un hall of fame în care sunt prezenți Michael Phelps și Ian Thorpe, diseară de la 19:22 îl putem vedea cum atinge aurul!

