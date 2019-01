CR7 după primul trofeu la Juventus: „Acesta este doar începutul!”

Starul lusitan Cristiano Ronaldo a făcut diferența în Supercupa Italiei în duelul pe care formația sa, Juventus Torino, l-a câștigat la limită, scor 1-0 (0-0), cu deținătoarea Cupei Italiei, AC Milan, într-un meci disputat la Jeddah în Arabia Saudită.

CR7 a făcut un meci perfect împotriva „diavolului milanez”, dorința sa incredibilă de a câștiga trofee cu Juve, formația la care a ajuns după ce s-a despărțit în vară de Real Madrid, punându-și decisiv amprenta asupra deznodământului acestei partide.

„A fost un meci foarte greu. A fost foarte cald și a fost greu să jucăm în condițiile astea. Am jucat bine, am avut multe ocazii și mă bucur că am marcat golul victoriei. Sunt fericit. A fost intenția mea să încep anul 2019 cu un trofeu câștigat. E primul cu Juventus și mă bucur. Este doar începutul, trebuie să o luăm pas cu pas. Am câștigat acest trofeu și trebuie să muncim în continuare foarte mult. Titlul în Italia este întotdeauna un obiectiv pentru Juventus. Suntem pe primul loc, dar mai e mult timp și va fi greu. Le dedic golul celor din echipă, familiei mele, tuturor celor care iubesc Juventus și îl iubesc pe Ronaldo”, a declarat Cristiano Ronaldo.

De când a venit la Juventus, a marcat 16 goluri și a oferit 8 pase decisive în cele 27 de meciuri adunate în toate competițiile.

Trofeul câștigat în Arabia Saudită este primul pentru Cristiano Ronaldo la Juventus Torino. De asemenea, este cea dea- opta supercupă din istorie cucerită de Juventus. Torinezii erau îînaintea duelului din Arabia Saudită la egaalitate cu Milan, ambele având câte 7 trofee.