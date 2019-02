CRBL a făcut anunțul după 10 ani de căsnicie. Prima reacție a soției lui

CRBL și soția lui împlinesc zece ani de căsătorie, cu bune și cu rele, așa cum se întâmplă în fiecare relație. Artistul a făcut anunțul, în direct, la o emisiune TV, chiar de față cu femeia care i-a dăruit o fetiță.

Cei doi au reușit să treacă peste toate obstacolele care le-au ieșit în cale, drept dovadă sărbătoresc zece ani de când și-au jurat iubire veșnică. CRBL i-a pregătit o frumoasă surpriză cu această ocazie, o vacanță exotică, drept luna de miere.

„Facem petrecerea în vară. Am făcut toate pregătirile de nuntă într-o lună de zile, nebunesc, dar deosebit. Surpriza pe care am vrut să ți-o comunic este că m-am ocupat, am achitat tot ca să mergem în luna de miere, după 10 ani. E surpriză, nu pot să zic. Nu-i Maldive sau Bora Bora. Pentru Maldive trebuie să facem un împrumut pe scară. Am luat în India pe unde am fost eu pe acolo.”, a povestit CRBL.

Cântărețul nu a dezvăluit destinația aleasă, dar cert este că soția lui așteaptă cu sufletul la gură să plece în luna de miere. „Cred că e Maldive. În sfârșit, după zece ani. Toate petrecerile pe care le-am avut au fost cu tematică, suntem talentați la capitolul ăsta. Suntem oameni și am avut și noi momentele noastre de cumpănă.”, a declarat soția artistului.