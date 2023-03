Credea că nu îl vede nimeni, dar a fost dat de gol de Google Maps! Ce făcea acest bărbat, ascuns în maşină

Google Maps a ajuns să fie o unealtă de temut. De-a lungul timpului fotografiile făcute au dat de gol mulți oameni și i-au pus într-o lumină mai puțin favorabilă. Este și cazul unui bărbat din Scoția, care a fost surprins într-o ipostază nu tocmai măgulitoare. Fotografia acestuia a ajuns virală.

De-a lungul timpului fotografiile din Google Maps au dat în vileag mulți oameni. Fotografiile folosite au surprins în repetate rânduri oamenii îi ipostaze compromițătoare și unele dintre ele chiar au distrus familii. De exemplu, în anul 2017, un bărbat a fost surprins, în apropierea casei, în mașină cu amanta. Soția a văzut fotografia din Google Maps, iar bănuielile i-au fost confirmat și la puțin timp a urmat și divorțul.

De data aceasta un bărbat din Scoția a fost surprins într-o ipostază nu tocmai decentă de către Google Maps. Ascuns într-o parcare, cu telefonul în mână, bărbatul a fost fotografiat în timp ce se uita la filmulețe indecente. Fotografia a fost făcută și publicată în luna iunie a anului trecut, însă abia acum a devenit virală.

Imaginile cu bărbatul prin în fapt au fost publicate pe TikTok, iar clipul a devenit viral. Acesta a fost vizionat de milioane de oameni, care s-au amuzat copios pe seama bărbatului din Scoția.

„Putea să aștepte până acasă”

Internauții s-au amuzat copios pe seama bărbatului. Unii l-au judecat, alții au empatizat cu el, însă toți au zâmbit atunci când au văzut pățania acestuia. Mai mult, postarea a adunat și alte „victime” al Google Maps, care și-au spus și ei poveștile.

„Săracul om, toată lumea îl judecă pentru ceva ce cu toții am făcut. Este adevărat că putea aștepta până ajungea acasă, dar nu ar trebui să îl judecăm atât de aspru”, a spus unul dintre internauți.

„Cu toții o facem, dar nu în public, în mijlocul zilei. Google Maps a mai făcut încă o victimă, sunt un fan al dezvăluirilor făcute de ei”, a replicat un altul.

„Și eu am pățit ceva similar. Chiar aș vrea să iau legătura cu bărbatul. Eu am fost surprins într-un moment intim alături de iubita mea. Google Maps are trebui să înceteze cu astfel de fotografii. Este o încălcare a drepturilor”, a comentat un alt internaut.

