Credeai că în Mamaia este scump? Cât costă să închiriezi un șezlong în Bulgaria, la Nisipurile de Aur

De-a lungul timpului, o parte dintre românii de pretutindeni și nu numai aleg să își petrească vacanța de vară în stațiunile de pe litoralul Bulgăresc. Nisipurile de Aur este una dintre destinațiile turistice cele mai îndrăgite de către turiștii români, chiar dacă prețurile de pe unele plaje concurează cu cele din stațiunile din nordul litoralului românesc. Cât costă, de fapt, să închiriezi un șezlong în Bulgaria, la Nisipurile de Aur.

În plin sezon estival, tot mai mulți români își îndreaptă atenția către stațiunile de pe litoralul bulgăresc, iar de la an la an, numărul celor care aleg să plece în concediu aici este în continuă creștere. Dacă în trecut stațiunea era renumită pentru serviciile de calitate, cazarea în regim all inclusive și prețurile accesibile, în acest an, tarifele practicate de comercianții de pe anumite plaje i-au luat prin surprindere pe turiști. Comercianții de pe plajele mai puțin cunoscute sau cele aflate în afara stațiunilor principale pot practica prețuri mai mici la anumite servicii.

Cât costă să închiriezi un șezlong pe litoralul bulgăresc

Pe una dintre prajele din stațiunea Nisipurile de Aur, șezlongul costă 4 leva (10 lei), iar în acești bani nu este inclusă umbrela. Umbrelă (care, în România, este inclusă), costă 12 leva (31 de lei), total: 41 de lei. În concluzie, costul unei zile de plajă la Nisipurile de Aur pot varia în funcție de mai mulți factori: locație, facilități, șezlonguri, umbrelă, mâncare, băutură la plajă și acte activități recreative.

Utilizatorii au reacționat într-un număr mare, iar cei mai mulți dintre ei au sunt de părere că prețurile din Bulgaria sunt destul de mari.

”E cam scump. La Mamaia e mai ieftin.” ”Sunt prețuri reglementate de primărie ”Foarte scump! Și asta e o aberație să plătești umbrela separat de cele două șezlonguri. Nu e nicio diferență…” ”Scump. În Thasos umbrela + șezlong costă 5 euro” ”Și-au luat lumea în cap și bulgarii ăștia” ”La această plajă de lângă Admiral se plătește separat șezlongul, salteaua și umbrela. Cu toate 3 ieși mai scump (28 leva) decât la următoarea terasă, unde e totul minunat și șezlongul costă 24 leva” ”Și vi se pare ieftin?!”, sunt doar o parte din comentariile utilziatorilor.

