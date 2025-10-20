Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie

Caz cutremurător în județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a ucis partenera de viață, i-a aruncat trupul neînsuflețit într-o fântână și apoi s-a sinucis. Unul dintre copiii celor doi a făcut descoperirea tragică, un minor în vârstă de 13 ani.

Soția bărbatului, în vârstă de 39 de ani, a fost ucisă în bătaie de soțul său, alături de care a trăit vreme de 24 de ani. Aceștia aveau împreună trei copii. După ce a lovit-o până aceasta a murit, bărbatul a aruncat trupul femeii într-o fântână care se afla la un kilometru distanță de casă.

Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani

După ce a scăpat de trupul neînsuflețit al femeii, acesta s-a întors în locuința conjugală și și-a pus capăt zilelor. După ce a ucis-o în bătaie pe soția sa, bărbatul și-a sunat ginerele, un tânăr în vârstă de 26 de ani, căruia i-a mărturisit că nu știe unde este soția lui și că vrea să se sinucidă.

Ginerele bărbatului l-a anunțat pe fiul de 13 ani al cuplului despre ce vrea să facă tatăl său și a sunat de urgență la 112. Minorul a fost cel care și-a găsit tatăl spânzurat.

„La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul bărbatului, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate decedată. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, spune Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Femeia se întorsese recent din străinătate, acolo unde lucra de câteva luni. Partenerul acesteia credea că aceasta își găsise pe altcineva, motiv care l-a făcut să devină agresiv, a precizat sora victimei.

„Probabil gelozia, da. Probabil gelozia. Ea a sesizat organele de poliţie. Zici să se împece că aia, că aia”,a spus sora victimei conform observatornews.

Fratele bărbatului a mărturisit că acesta obișnuia să își agreseze soția, lucru știut de toată familia. Acesta susține că vestea tragică a aflat-o de la nepoata lui, spunând că totul s-a întâmplat de la gelozia care a pus stăpânire pe el.

„M-a sunat nepoata mea azi dimineaţă. Am rămas blocat. De la o gelozie au ajuns la…”, a spus fratele bărbatului.

