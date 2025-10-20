Acasă » Știri » Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie

Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie

De: Mirela Loșniță 20/10/2025 | 10:55

Caz cutremurător în județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a ucis partenera de viață, i-a aruncat trupul neînsuflețit într-o fântână și apoi s-a sinucis. Unul dintre copiii celor doi a făcut descoperirea tragică, un minor în vârstă de 13 ani.

Soția bărbatului, în vârstă de 39 de ani, a fost ucisă în bătaie de soțul său, alături de care a trăit vreme de 24 de ani. Aceștia aveau împreună trei copii. După ce a lovit-o până aceasta a murit, bărbatul a aruncat trupul femeii într-o fântână care se afla la un kilometru distanță de casă.

Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani

După ce a scăpat de trupul neînsuflețit al femeii, acesta s-a întors în locuința conjugală și și-a pus capăt zilelor. După ce a ucis-o în bătaie pe soția sa, bărbatul și-a sunat ginerele, un tânăr în vârstă de 26 de ani, căruia i-a mărturisit că nu știe unde este soția lui și că vrea să se sinucidă.

Ginerele bărbatului l-a anunțat pe fiul de 13 ani al cuplului despre ce vrea să facă tatăl său și a sunat de urgență la 112. Minorul a fost cel care și-a găsit tatăl spânzurat.

Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară până la -8 grade. Când vin ninsorile
Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul bărbatului, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate decedată. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, spune Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Femeia se întorsese recent din străinătate, acolo unde lucra de câteva luni. Partenerul acesteia credea că aceasta își găsise pe altcineva, motiv care l-a făcut să devină agresiv, a precizat sora victimei.

„Probabil gelozia, da. Probabil gelozia. Ea a sesizat organele de poliţie. Zici să se împece că aia, că aia”,a spus sora victimei conform observatornews.

Fratele bărbatului a mărturisit că acesta obișnuia să își agreseze soția, lucru știut de toată familia. Acesta susține că vestea tragică a aflat-o de la nepoata lui, spunând că totul s-a întâmplat de la gelozia care a pus stăpânire pe el.

„M-a sunat nepoata mea azi dimineaţă. Am rămas blocat. De la o gelozie au ajuns la…”, a spus fratele bărbatului.

S-a aflat motivul crimei din Berceni! De ce l-a convins tânăra pe iubitul său să-și omoare mama

Tags:
Iți recomandăm
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas să fie închis! Ce a constatat Ministerul Sănătății în urma controalelor
Știri
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas să…
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc
Știri
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară până la -8 grade. Când vin ninsorile
Gandul.ro
Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk
Adevarul
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită...
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior
Digi24
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa...
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Parteneri
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Blocul avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul
Antena 3
Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Blocul avea contract cu firma acuzată de...
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Cum își recuperează locatarii bunurile
Digi 24
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Cum își recuperează locatarii bunurile
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul
Digi24
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până...
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
observatornews.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care...
Cîrjan, cel mai slab jucător al lui Dinamo? “A fost neinspirat. S-a încărcat foarte tare cu gândul că joacă împotriva Rapidului”
Fanatik.ro
Cîrjan, cel mai slab jucător al lui Dinamo? “A fost neinspirat. S-a încărcat foarte tare...
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România pentru costurile comune
Capital.ro
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România...
Autostradă Constanța - Grecia, un proiect de șase miliarde susținut de Bruxelles
evz.ro
Autostradă Constanța - Grecia, un proiect de șase miliarde susținut de Bruxelles
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
Gandul.ro
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de...
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
as.ro
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce...
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
O fostă concurentă din Casa Iubirii face PUBLIC ce a descoperit despre Ahmed și Veronica. S-a prefăcut că NU știe, dar a văzut TOT:
radioimpuls.ro
O fostă concurentă din Casa Iubirii face PUBLIC ce a descoperit despre Ahmed și Veronica. S-a prefăcut...
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate...
Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!”....
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas ...
Spitalul din Constanța, unde Mădălina a născut un băiețel și a murit imediat după, la un pas să fie închis! Ce a constatat Ministerul Sănătății în urma controalelor
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații ...
BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc
Cele 3 ZODII care înfruntă un mare obstacol, la finalul lunii octombrie. Probleme financiare pentru ...
Cele 3 ZODII care înfruntă un mare obstacol, la finalul lunii octombrie. Probleme financiare pentru acești nativi!
Ce pensie alimentară va plăti Cristi Tănase pentru fetița lui. Decizia magistraților vine după ...
Ce pensie alimentară va plăti Cristi Tănase pentru fetița lui. Decizia magistraților vine după o perioadă tensionată pentru fostul internațional
Primăria Capitalei, anunț de ultimă oră în urma exploziei din Rahova! Ce se va întâmpla cu proprietarii ...
Primăria Capitalei, anunț de ultimă oră în urma exploziei din Rahova! Ce se va întâmpla cu proprietarii mașinilor distruse
Motivul REAL pentru care Olguța Guțanu s-a certat cu mama ei din cauza lui CRBL. Nu și-au vorbit luni ...
Motivul REAL pentru care Olguța Guțanu s-a certat cu mama ei din cauza lui CRBL. Nu și-au vorbit luni de zile!
Vezi toate știrile
×