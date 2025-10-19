S-a aflat motivul crimei din Berceni! De ce l-a convins tânăra pe iubitul său să-și omoare mama

Ies la iveală informații și detalii tulburătoare despre crima din Berceni. O femeie a fost omorâtă de fiica adoptivă și iubitul acesteia. Anchetatorii au aflat cum a reușit tânăra de 14 ani să își convingă partenerul să îi ia viața părintelui.

Apar noi informații despre femeia care a fost găsită fără viață într-o pădure din Pantelimon. Fiica ei de 14 ani și iubitul acesteia – în vârstă de 20 de ani – ar fi pus la cale un plan diabolic pentru a scăpa de femeie. Părintele a fost ucis, apoi tinerii i-au îngropat trupul neînsuflețit într-o pădure de lângă București. Anchetatorii au alfat cum a fost totul planuit.

Cum au pus tinerii crima la cale

La aproape o săptămână de la odioasa crimă petrecută în Berceni, anchetatorii au descoperit planul pus la cale de criminali. Femeia nu ar fi fost de acord cu relația fiicei sale adoptive cu băiatul de 20 de ani, acesta fiind motivul pentru care cei doi au comis crima.

Înainte de crimă, adolescenta de 14 ani i-ar fi pus mamei sale mai multe somnifere într-o băutură, băiatul de 20 de ani a sufocat-o cu o pernă apoi băiatul de 20 de ani a înjunghiat-o de mai multe ori. Cadavrul femeii ar fi stat câteva zile în apartament. Ulterior au dus trupul neînsuflețit într-o pădure din Pantelimon și l-au îngropat.

Pentru a nu da de bănuit, după crimă, adolescenta i-ar fi trimis mamei sale mai multe mesaje pe telefonul mobil. Crima ar fi avut loc între 25 și 26 septembrie, iar dispariția femeii ar fi fost semnalată la jumătatea lunii octombrie.

Vecinii femeii ucise susțin că relația dintre ea și fiica ei adoptivă nu era una bună. În ultima perioadă, tensiunile dintre cele două erau tot mai dese, în special din cauza relației de iubire pe care o avea cu băiatul de 20 de ani.

