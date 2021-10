Crimă oribilă în Italia. Un român și-a omorât soția, orbit de gelozie. “Am vrut doar să o împing. Sunt vinovat!”

Orbit de gelozie, un român și-a omorât cu sânge rece soția. Tragedia a avut loc în Italia, la Roma. Bărbatul le-a povestit anchetatorilor că nu a dorit să-și ucidă partenera, ci doar să o împingă. Acesta era ferm convins că femeia are o relație extraconjugală.

Adriana petrecea mult timp la locul de muncă, iar bărbatul era ferm convins că aceasta nu-i este fidelă. În ziua în care și-a pierdut viața, românca rămăsese peste program. Bărbatul a mărturisit că, din cauza geloziei, nu a mai judecat și și-a ucis partenera.

Tragedia a avut loc acum trei zile, la Roma. Românca era contabilă și căsătorită de patru ani cu cel care avea să-i curme viața. Femeia lucra foarte mult, iar bărbatul era ferm convins că este înșelat, mai ales că Adriana îți făcuse mulți prieteni la locul de muncă.

În plus, primea cadouri din partea șefului, situație cu care bărbatul nu era de acord. A început să devină gelos și se certau constant din această cauză, deși Adriana i-a demonstrat în repetate rânduri că nu a călcat strâmb. Suspiciunile, însă, au continuat.

Crimă oribilă în Italia. “Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, ceasul rău a venit”

Orbit de gelozie, bărbatul chiar a intrat pe conturile ei de pe rețelele sociale, i-a verificat mesajele, dar nu a găsit nimic care să-i confirme teoria. După fiecare ceartă, rămânul își cerea mereu scuze față de soția lui.

În ziua în care a avut loc crima, Adriana a rămas la locul de muncă două ore în plus, după ce și-a anunțat soțul că una dintre colege își sărbătorește ziua de naștere. Bărbatul, însă, nu a crezut-o. Când a ajuns acasă, femeia a fost împinsă cu putere de soț. S-a lovit cu capul de perete și a căzut la pământ.

“Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, eram atât de gelos, atât de furios. Am vrut însă doar să o împing, în niciun caz să o ucid, nici măcar să o lovesc nu am vrut. Nu am ridicat niciodată mâna asupra ei, dar uite ce s-a întâmplat acum. Ceasul rău a venit, dar sunt vinovat sută la sută”, a mărturisit bărbatul în fața anchetatorilor.