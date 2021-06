Crimă urmată de sinucidere în Capitală. O tânără de 23 de ani, ucisă de concubin în fața copilului și a mamei sale

O tânără de doar 23 de ani din București a fost ucisă de iubitul ei, marți, care mai apoi s-a sinucis. Bărbatul, care ieșise de curând din închisoare, era cunoscut pentru comportamentul lui violent.

Victima avea o fetiță de doar patru ani, dintr-o altă relație, care a asistat, împreună cu bunica sa la orbilul atac. Polițiștii spun că victima nu a cerut niciodată un ordin de protecție, scriu jurnaliștii de la ȘtirileProTV.

Tristul eveniment a fost anunțat printr-un apel la 112. Mai mulți polițiști, jandarmi și o ambulanță au ajuns la fața locului. Medicii au încercat să o salveze, dar nu au reușit.

Agresorul s-a spânzurat la puțin timp după atac

Imediat după ce a atacat-o, bărbatul a fugit. Pe urmele lui au pornit mai multe echipaje de poliție. Între timp, la locul crimei a ajuns și fostul iubit al victimei, tatăl fetiței de patru ani.

„O singură dată l-am văzut, la distanță, am trecut pe lângă el. Doar ce am aflat. Cum am aflat, am și fugit de la serviciu”, a declarat fostul iubit al tinerei.

Andreea lucra la o firmă de curățenie când l-a cunoscut pe cel care i-a luat viața. Apropiații spun că încerca să încheie relația cu el, iar certurile erau la ordinea zilei. Surse apropiate anchetei spun că are antecedente, a fost condamnat pentru tâlhărie și eliberat în urmă cu șase luni.

În mai puțin de două ore de la comiterea crimei, suspectul principal a fost găsit mort în locuința părinților lui, aflată la mai puțin de zece minute de locul unde a avut loc atacul.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor. Au audiat rudele fetei și câțiva vecini și cel mai probabil vor clasa cazul după ce vor lamuri modul în care a fost comisă crima de către cel care s-a sinucis.

