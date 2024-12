Cristi și Denisa, 2 vloggeri români, reacție virală după ce au vizitat cea mai săracă țară din lume: ”Am rămas cu gura căscată!”

Cristi și Denisa au vizitat una dintre cele mai sărace țări din lume. Cei doi români au avut parte de o experiență unică, fără internet, fără prea multe posibilități, însă cu un cost de viață extrem de scump. Salariul mediu al locuitorilor este de 3 dolari/lună, aproximativ 15 lei.

Cristi și Denisa sunt doi tineri care au renunțat la viața confortabilă și lipsită de griji din România și au început să exploreze lumea. Cuplul a pus bazele unui proiect de suflet, vloggul: ”In2PrinLume”, un jurnal video despre experiența lor prin colțurile lumii.

Cei doi turiști au mers în orașul Merida din Venezuela, una dintre cele mai sărace țări din lume. Cristi și Denisa au avut parte de un șoc atunci când au văzut cât de scump este traiul într-o țară extrem de săracă, chiar una dintre cele mai sărace din lume. Citește și: ZODIA care va afla un adevăr crunt, chiar în ziua de Crăciun! Lecția primită de la Univers va fi greu de digerat

Venezuela este cunoscută datorită peisajelor sale fantastice, însă nimic mai mult. Salariul mediu de aici este de 3 dolari/lună, aproximativ 15 lei, însă majoritatea locuitorilor câștigă mai puțin de 3 dolari. În contrast cu salariile din țară, produsele alimentare și costul vieții din Merida sunt extrem de scumpe. Cei doi români au mers într-un supermarket local și au analizat prețurile produselor de bază.

„Eu o să vă pun prețurile în bolivares și în dolari. Noi le citim în bolivares pentru că așa sunt afișate pe tichet, chiar dacă aici plătiți în dolari. La magazin puteți să plătiți ori în bolivares, ori în pesos, ori în dolari. Pe tichet avem doar în bolivares. Ca idee, un euro = 53,4758 bolivari venezueli, iar un leu ar fi în jur de 12 bolivares. Apa mi se pare foarte scumpă. Pentru că am dat pe un litru jumătate în jur de un dolar și 26 de cenți.

Am cumpărat și un pepene galben, pentru că aici, de fapt și în Columbia, am văzut că poți să îți cumperi pepenele tăiat sau alte fructe tot așa tăiate, iar acesta a fost 10,61 lei, iar în bolivares 87,08.”, au spus cei doi vloggeri pe You Tube.