Cristian Botez are nevoie de ajutor:”Medicii spun că singura lui șansă reală este un donator viu”

Cristian Botez – reporter special și corespondent de război – este internat la Spitalul Fundeni și are urgentă nevoie de ajutor. În mediul online a fost postat un mesaj în care se cere ajutorul pentru găsirea unui donator.

Cristian Botez are nevoie de un transplat de ficat după ce a fost bătut, cu bestialitate, de trei indivizi.

”Prietenul nostru, Cristian Botez – reporter special și corespondent de război de aproape 30 de ani – trece printr-o grea cumpănă și are nevoie de ajutorul nostru! Cristi este internat la Spitalul Fundeni în stare gravă, și doar o minune l-ar putea salva. Are nevoie urgent de un transplant de ficat! Foarte urgent! Medicii spun că singura lui șansă reală este un donator viu, un om care să accepte să-i dea un lob (o porțiune) din ficatul său pentru a-i salva viața! Lista de așteptare pentru un ficat recoltat de la un donator aflat în moarte cerebrală este extrem de lungă, pentru că România se confruntă de mult timp cu o criză de organe.

Iar, pentru Cristi, timpul este extrem de scurt!”

Starea lui Cristian Botez s-a agravat

A luat apărarea unei femei și a fost snopit în bătaie de trei indivizi. Ficatul lui Cristian Botez a cedat.

”Starea lui Cristian Botez s-a agravat după ce, în luna februarie, a fost bătut bestial de 3 indivizi într-un magazin Mega Image, pentru că a luat apărarea unei femei aflată la casa de marcat, pe care cei trei începuseră să o hărțuiască. Agresorii i-au spart capul și un ochi cu pumnii, iar când s-a prăbușit l-au lovit timp de câteva minute cu picioarele în burtă. Doi dintre ei sunt acum arestați.

Câteva zile mai târziu, ficatul lui a cedat”.

Campanie de strângere de fonduri

Un transplant de ficat, în cazul descoperirii unui donator, ar putea fi făcut chiar la Spitalul Fundeni. Și, dacă va fi cazul, ar putea fi organizată chiar o strângere de fonduri.

”Nu știm dacă vom găsi un donator în viață, dispus să facă acest gest, și nici dacă, odată găsit, va fi compatibil. Cristian Botez are grupa de sânge AB4 – dar, teoretic – poate primi un organ de la un donator cu orice grupă de sânge.

Pentru cei care nu știu, ficatul donatorului se regenerează complet și foarte rapid, în doar două luni.

Dar, pentru Cristi, porțiunea de ficat pe care ar primi-o de la donator, este singura șansă la viață!

Odată găsit donatorul compatibil, speram că Spitalul Fundeni va accepta să facă transplantul sub conducerea prof.dr. Irinel Popescu, dar luam în calcul și orice variantă posibilă și accesibilă din străinătate, dacă sistemul sanitar din România nu îl va ajuta pe Cristian Botez.

Dacă va fi cazul, vom organiza o campanie de strângere de fonduri, pentru a putea acoperi cheltuielile aferente transplantului.

Dragi prieteni de pretutindeni, dragi jurnaliști români și străini, dragi oameni… de oriunde v-ați afla!

Haideți să îl salvăm pe Cristian Botez!

În numele lui Cristi, a tuturor jurnaliștilor care îi sunt prieteni, și ai familiei, VĂ MULȚUMIM!”

https://www.facebook.com/ Împreună-pentru-Cristian-Bo tez-2300265520227909

Solidaritatea oamenilor este cu adevărat impresionantă

Este impresionată solidaritatea oamenilor în astfel de momente. Foarte mulți dintre aceia care au citit acest mesaj au spus că sunt pregătiți să devină donatori.

”Am vorbit cu persoana care se ocupa de acest caz, un apropiat al familiei. Mâine voi sti care sunt etapele și ce teste trebuie întreprinse. Ideea e ca ar trebui mobilizare din Bucuresti. Nu stiu daca pot face teste în Cluj, etc. Ce tine de mine, voi face. Dar ar trebui să fie cineva sau mai mulți, din Bucuresti, timpul nefiind un aliat în acest caz.”, ”Salut, pot sa donez si eu daca sunt compatibil. Cum procedez?”, ”Sunt in UK. Aș dona cu siguranță. Dacă nu se găsește donator urgent si e ok având B3.”, ”Sunt gata să fac analizele și testele de compatibilitate. Am luat legătura cu Cristi și aștept detalii. Doamne ajută !”, ”Donez eu daca medicii stabilesc ca este posibil si daca gasesc o bucatica de ficat sanatos la mine! Vorbesc serios, donez eu! Am facut biopsie ficat, deci o bucatica exista la un anume spital, se pare ca nu am cancer!asa mi s-a spus……mai taie cineva o bucata si gata! Detalii in mesaj privat, am 8 spitale la activ, am analize etc, daca urmeaza sa crap poate pot ajuta pe cineva pana atunci!”, au fost câteva dintre mesajel postate.