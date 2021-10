Viața lui Cristian Boureanu părea să fi intrat în linie dreaptă, după despărțirea de Laura Dincă! Imaginile obținute de CANCAN.RO stau însă mărturie că nu e deloc așa! De ce spunem asta? La ceas de seară, fostul politician a fost surprins la cumpărături, destul de agitat, în căutarea unui cadou. Întâmplarea face că întreaga acțiune s-a desfășurat de ziua fostei iubite. Și, evident, că nu ne rămâne decât să ne punem următoarea întrebare: Încearcă fostul politician să-i reintre în grații Laurei Dincă?

La început de octombrie, Laura Dincă își serbează ziua de naștere și ne aducem aminte din anii trecuți că fostul politician avea grijă ca totul să fie perfect într-o asemenea zi. Acum, la câteva luni de la despărțire, pare să fi aplicat vechea tactică. Deși s-au separat și părea că fiecare este centrat pe propria viață, se pare că o asemenea zi importantă nu putea rămâne nemarcată.

Serile trecute, Cristian Boureanu s-a înarmat cu răbdare și a mers în locul detestat de mai toți bărbații, la mall. A zăbovit minute bune în centrul comercial, iar apoi s-a hotărât asupra unui cadou, iar dovadă stau fotografiile realizate de CANCAN.RO.

Ulterior, vizibil grăbit, fostul politician s-a îndreptat către mașină, s-a urcat la volan și a plecat în trombă. Destinația? Acasă, unde s-a întâlnit cu fiica lui, dar nu înainte de a scoate întreg „arsenalul” menit să-i aducă pacea în suflet.

Rând pe rând, Cristian Boureanu a scos punga în care, cel mai probabil se afla cadoul Laurei Dincă, apoi, surpriză, un buchet imens de trandafiri roșii. Exact ca cele pe care i le dăruia modelului, în timpul în care formau un cuplu. Rămâne de văzut dacă metoda aplicată de fostul politician a dat roade și Laura Dincă i-a mai dat o șansă, sau a fost vorba doar despre un gest prietenesc.

Laura Dincă și Cristian Boureanu și-au spus „adio” după șase ani de relație. Ca în orice cuplu, și cei doi aveau parte de unele clipe tensionate. Din păcate, acestea au atins apogeul și au dus, inevitabil, la despărțire.

Laura Dincă s-a mutat din casa în care locuia împreună cu iubitul său și a recunoscut că nu ia în calcul o posibilă împăcare.

”Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă la momentul respectiv, pentru Fanatik.