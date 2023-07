Cristian Boureanu și Laura Dincă, din nou împreună. CANCAN.RO i-a prins în “flagrant”, iar “Deputatul Playboy” a povestit tot

Cristian Boureanu și Laura Dincă au pus punct relației în 2021, iar de atunci afaceristul a schimbat femeile ca pe șosete. “Deputatul Playboy” își trăiește viața din plin și o “arde” doar prin localurile de lux. Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit în zona Floreasca, alături de cea cu care a format un cuplu mai bine de șase ani. Șpriț corect, zâmbete, voie bună… Am aflat direct de la sursă dacă afaceristul și blonda au reluat povestea de iubire. START, popcorn!

Între Cristian Boureanu și Laura Dincă sunt peste 20 de ani diferență de vârstă, dar acest lucru nu a contat pentru ei. S-au iubit pătimaș, iar în 2018 s-au logodit și mărturiseau că își doresc să aibă copii. S-au despărțit, însă, brusc câteva luni mai târziu, iar fiecare și-a văzut de propria viață.

“După șase ani de relație cu Laura, șase ani și jumătate aproape, am luat decizia să ne despărțim, spre bucuria multora… A fost frumos, s-a terminat. Este singura declarație pe care o dau. Să nu se obosească presa să mă sune pentru că nu mai sunt persoană publică și nu dau nici un fel de declarație”, a precizat, la momentul respectiv, Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu și Laura Dincă, cină la Vacamuuu

“Deputatul Playboy” și sexy-blonda au rămas, însă, în relații bune. Au ținut legătura telefonic, iar miercuri seară au reușit, în sfârșit, să se întâlnească. Dulce revedere! CANCAN.RO i-a întâlnit în zona Floreasca, la Vacamuuu, unul dintre cele mai selecte localuri din Capitală. S-au așezat la masa pe care au rezervat-o și s-au pus pe depănat amintiri.

Totodată și-au răsfățat papilele gustative cu preparate fine, iar setea și-au potolit-o cu un șpriț de calitate. Amândoi au fost cu zâmbetul pe buze, iar la masa lor a tronat veselia. Pentru a desluși misterul întâlnirii, CANCAN.RO a luat legătura cu Cristian Boureanu. Ne-a interesat, logic, dacă afaceristul și Laura Dincă formează, din nou, un cuplu. “Deputatul Playboy” nu a fost deloc “zgârcit” în declarații.

„A fost o întâlnire ca între prieteni, am stat șase ani și jumătate împreună. Am luat masa și am stat la povești. Avem și trei căței împreună. Nu ne mai văzusem de luni bune. Avem o relație bună, amicală„, ne-a declarat Cristian Boureanu.

Nu s-a mai urcat băut la volan

Într-un final, Cristian Boureanu și Laura Dincă s-au ridicat de la masă. Au petrecut o seară agreabilă și nu excludem că va fi repetată în viitorul apropiat. CANCAN.RO va fi, ca întotdeauna, pe fază și nu îi va rata. Urmărit de problemele din trecut pe care le-a avut cu legea, “Deputatul Playboy” nu s-a mai urcat cherchelit la volan. De această dată și-a chemat șoferul, care l-a dus în siguranță acasă.