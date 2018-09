Cristian Dide, liderul #rezist, se relaxează pe plaja milionarilor

A fost în mijlocul protestatarilor din Piața Victoriei, s-a legat, anterior, cu lanțuri de gardul Guvernului. A amenințat că își toarnă benzină pe el și își dă foc. S-a ales cu amendă. Este membru fondator al Partidului România Modernă și Demnă. (Super oferta de angajare) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, l-a întâlnit pe cunoscutul lider #rezist Cristian Dide la mare, într-un moment de liniște totală, după mai multe confruntări cu jandarmii, dar și cu femeile din PSD.

Cristian Dide este un cunoscut protestatar, care a amenințat, acum aproape două luni, că își dă foc chiar în fața Guvernului. S-a legat cu lanțuri de gardurile Palatului Victoria, a fost luat pe sus de forțele de ordine…. S-a remarcat și în confruntările din 10 august cu jandarmii, dar și cu femeile de la Școala de vară a PSD. După momentele tensionate a urmat însă și o scurtă vacanță, pe litoralul românesc, de care liderul # rezist a profitat la maximum.

Zilele trecute, Cristian Dide și partenera lui de viață, Evelina, au lăsat deoparte "războiul" cu Puterea și s-au retras pe malul mării, mai precis chiar pe „plaja milionarilor", din Mamaia. Acolo, cei doi au uitat de tumultul protestelor și s-au relaxat în valurile Mării Negre. Alături de un alt cuplu, cei doi au simțit din plin briza răcoroasă și binefacerile sezonului estival.

S-au bucurat de nisipul fin și apa caldă

Cristian și iubita lui, Evelina, au descins la mare, alături de un alt cuplu, și au intrat direct pe „plaja milionarilor" de la Mamaia, unde nisipul fin și apa transparentă le-au urat bun-venit. Cristian Dide a coborât din mașină și, imediat, și-a alintat consoarta, mângâind-o pe spate. Totul în timp ce prietenii lor de familie se ocupau de bagajele din mașină.

Cei patru amici dornici de relaxare au "atacat" apoi plaja. Și-au luat șezlongurile în primire, doar că Dide nu a rezistat tentației de a-și verifica telefonul. A butonat din greu, în timp ce iubita lui, dar și prietenii de "stațiune" s-au scăldat în Marea Neagră.

S-a legat cu lanțurile de gardul Guvernului

Cristian Mihai Dide este ”eroul” unui episod halucinant! În 19 iulie, a venit la Guvern cu un bidon de benzină și s-a legat de un gard al Palatului Victoria, amenințând că își dă foc. Acțiunea se petrecea cu aproape o lună înainte de mitingul Diasporei, la care a și luat parte. Jandarmii l-au amendat atunci cu 1.000 de lei.

Și-a înființat partid

Cristian Dide este membru fondator al unui partid, România Modernă și Demnă. Printre membrii fondatori, în afară de Cristian Mihai Dide, se numără fostul consilier județean constănțean Remus Cristy Baisan și Roxana Ionescu Mirea.

„Sunt membru fondator al Partidului România Modernă și Demnă. Nu a fost inițiativa mea, ci a domnului președinte Cristy Baisan. El a venit cu o propunere interesantă, o platformă nouă, online, pentru administrarea partidului. Am decis să fiu membru fondator pentru că vreau să am răspuns când cineva mă întreabă dacă mă implic în politică sau de ce nu mă implic. În momentul în care partidul va crește, pot spune că am avut și eu un aport.

România Modernă și Demnă este un partid de centru. Este foarte greu de administrat, avem exemplul USR-ului. Sper ca în momentul în care vom crește ca partid, să rămânem uniți, dar nu cred că o competiție ar dăuna, pentru că în mediul politic nu avem competiție… și nici opoziție. În acest partid mai este și Roxana Ionescu. Cristy Baisan este fondatorul și practic cel mai implicat om. Mai este alături de noi și doamna Olimpia Doru care conduce organizația Pitești”, a dezvăluit Cristian Mihai Dide.

