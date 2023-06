Cristian Popescu Piedone, repus în funcţia de primar al Sectorului 5. Ordinul oficial al Prefecturii

Ordinul prin care Cristian Popescu Piedone își poate relua mandatul de primar al sectorului 5 a fost semnat! Condamnat în mai 2022 la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv, fostul primar a fost achitat, iar în urmă cu scurt timp a fost repus în funcție.

Cristian Popescu Piedone este din nou primar al Sectorului 5. În urmă cu doar câteva ore a fost semnat și transmis comunicatul oficial de la Prefectura Municipiului București în care se spunea că nu există motive pentru ca mandatul lui Cristian Popescu Piedone să fie întrerupt.

„Subprefectul Diana -Anca Artene a semnat astăzi ordinul prin care s-a luat act de dispozitivul deciziei nr. 397 din 21.06.2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi s-a constatat lipsa motivelor de fapt şi de drept care să justifice menţinerea încetării de drept a mandatului de primar al Sectorului 5, al domnului Cristian Popescu Piedone”, anunţă Prefectura Capitalei.

Ce a declarat Cristian Popescu Piedone după ce a fost eliberat

Cristian Popescu Piedone a părăsit Penitenciarul Rahova, în cursul zilei de miercuri, 21 iunie 2023. Primarul Sectorului 5 a fost eliberat din spatele gratiilor, la un an și o lună după ce a fost condamnat definitiv în Dosarul „Colectiv”.

Ajuns în fața casei sale, Piedone a stat de vorbă cu jurnaliștii. Acesta le-a mărturisit că „pușcăria e pușcărie”, iar în spatele gratiilor o regulă de bază este respectul: dacă oferi respect, îl primești și tu, la rândul tău.

De asemenea a mărturisit că s-a rugat, încă din prima zi să se facă dreptate.

„Eu am spus. Credeți că dacă știam că e așa bine, mă duceam mai demult? Nu. Pușcăria este pușcărie. Acolo, important este să respecți, să fii respectat. Nu respecți, astea sunt… Mai trebuie umblat, e un alt subiect, gata, e dus, să fim să sănătoși. Asta (n.r. crucea pe care o ține în mâna dreaptă), m-am rugat din prima zi. Am intrat cu ea și am ieșit cu ea. M-am rugat un singur lucru. Decât dreptate și să lumineze judecătorul. Nu judecătorilor domnului Bălănescu, care să-i dea Dumnezeu sănătate, dar după minima lui. Care a judecat cu scheleții în dulap, dornic de avansare sau cu roba acoperită. Primele două instanțe… nu, prima sigur! A doua a încercat ceva… dar tot așa, presiune”, a declarat, în exclusivitate, Cristian Popescu Piedone pentru CANCAN.RO.