Cristiano Ronaldo nu s-a uitat la bani! Câte milioane de euro ar fi costat inelul Georginei Rodriguez

Cristiano Ronaldo, starul portughez al fotbalului, a făcut un pas important în viața personală, cerând-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, partenera sa de mai mulți ani. Anunțul a fost făcut public în mod indirect, atunci când Georgina a împărtășit pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de bijuteria impresionantă primită, un inel care a stârnit imediat interesul presei și al fanilor din întreaga lume.

De-a lungul timpului, relația lor a fost subiectul multor speculații, în special privind posibila logodnă. Presa internațională a sugerat de mai multe ori că momentul cererii în căsătorie se apropie, însă cuplul a ales să păstreze discreția, preferând să facă publică vestea doar atunci când totul a fost oficial.

Câte milioane de euro ar fi costat inelul Georginei Rodriguez

Inelul este spectaculos nu doar prin design, ci mai ales prin valoarea sa. Inițial, estimările jurnaliștilor spanioli situau prețul bijuteriei în jurul unui milion de euro, însă ulterior experții în bijuterii au avansat sume mult mai mari. Conform analizelor recente, diamantul central al inelului are aproximativ 30 de carate, ceea ce ar plasa valoarea totală a bijuteriei la aproximativ 10 milioane de dolari, echivalentul a 8,5 milioane de euro. Această dimensiune face ca piatra prețioasă să fie de circa 30 de ori mai mare decât diamantele folosite în mod obișnuit pentru inelele de logodnă.

Inelul în sine are un design simplu, dar de efect, care pune în valoare diamantul oval tăiat briliant. Alegerea unui montaj minimalist evidențiază frumusețea pietrei centrale, subliniind luxul și exclusivitatea bijuteriei, fără a încărca aspectul general al inelului.

Relația dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez a început în 2016, pe vremea când portughezul evolua la clubul Real Madrid. Georgina lucra atunci ca vânzătoare într-un magazin de haine de lux, iar destinul lor a făcut ca drumurile lor să se întâlnească, dând startul unei povești de dragoste care a captat atenția publicului și a presei internaționale. De-a lungul anilor, cuplul și-a construit o familie numeroasă, având împreună două fiice, Alana și Bella, iar Georgina s-a implicat activ și în creșterea celorlalți trei copii ai lui Ronaldo din relațiile anterioare, tratându-i ca pe propriii copii.

