Cristina Bâtlan, jurata de la Imperiul Leilor, prima reacție după accidentul provocat de fostul ei soț: ”Simt nevoia să împărtășesc”

Cristina Bâtlan, prima reacție publică după accidentul rutier în care a fost implicat Roberto Bâtlan, fostul ei soț. Creatoarea brandului Musette a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare.

Cristina Bâtlan și Roberto Bâtlan au fost căsătoriți timp de 26 de ani, iar în urmă cu ceva timp au divorțat. Cei doi au rămas în relații bune și au făcut tot posibilul ca fiul lor să nu simtă separarea dintre ei. Mai mult de atât, au continuat să rămână asociați în afacerile pe care le-au clădit încă de la începutul relației lor.

„În primul rând, am încercat să construiesc un business în relație și prin relație. Eu sunt asociată cu fostul meu soț la Musette și, chiar dacă suntem separați ca și cuplu, continuăm businessul într-un mod foarte corect, productiv și eficient. Altfel, este important să ai o relație cu un om care te înțelege, care funcționează în aceeași zonă pentru că vede implicațiile unui business, cât timp are nevoie un business pentru a fi eficient și de cât timp din partea ta are nevoie businessul”, a spus Cristina Bâtlan în urmă cu ceva timp, conform Ego.ro.