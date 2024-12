Cristina Ciobănaşu face pasul înapoi?! Părinţii o vor măritată, dar iubitul nu se grăbeşte: „În momentul în care lucrurile scârțâie…”

Cristina Ciobănașu a terminat de filmat cel mai recent serial în care a jucat, astfel că acum are mai mult timp să dedice relației sentimentale și vieții sociale. Așa cum știm, după o relație de un deceniu, actrița și Vlad Gherman au pus punct și fiecare dintre ei și-a refăcut viața. Vlad Gherman s-a însurat în urmă cu câteva luni cu Oana Moșneagu, colega lui, iar Cristina a început o relație cu Florin Mureșan, un medic stomatolog. Actrița susține că se vede căsătorită cu el și abia așteaptă momentul în care va deveni doamna Mureșan. Și părinții ei își doresc același lucru chiar dacă asta ar însemna să nu fie prezenți în ziua cea mare la ceremonie. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Cristina Ciobănașu ne-a dezvăluit ce planuri are cu bărbatul cu care se iubește de peste un an, dar și ce presiune au pus părinții pe ei.

În cadrul unui eveniment,am întâlnit-o pe Cristina Ciobănașu pusă pe distracție. Cu prietenii alături și fără iubit, actrița ne-a spus că partenerului ei nu prea îi plac evenimentele. Așadar, cei doi au o relație deschisă, iar actrița iese cu amicii săi, iar iubitul ei cu prietenii lui. Dar, distracția este distracție, iar relația relație. Așadar, Cristina și Florin au planuri de viitor, mai ales că părinții actriței sunt nerăbdători să-și știe fata măritată.

Cristina Ciobănașu presată de părinți să se mărite, dar iubitul nu se grăbește… „Suntem în același stadiu”

(ACCESEAZĂ ȘI: De ce a plecat Cristina Ciobănașu de acasă. Actrița a recunoscut că a trecut prin momente dificile când a luat această decizie)

CANCAN.RO: Ce faci? Mă bucur că te întâlnesc. Cum ești?

Cristina Ciobăbașu: Sunt bine, am venit de la o petrecere, acum am venit la o altă petrecere.

CANCAN.RO: O ții din petrecere în petrecere. Se spune că atunci când faci asta lucrurile sunt bune în viață, sau nu. Așa se spune, ori este una, ori cealaltă. La tine cum este?

Cristina Ciobăbașu: La mine cred că este bine. Știi cum este, când primești invitații de la prieteni, este bine să le onorezi și dacă te simți și bine când o faci este perfect. Eu sunt cu prietenii în seara asta.

CANCAN.RO: Iubitul tău nu este alături de tine la eveniment? Sau să îi spun logodnicul?

Cristina Ciobăbașu: Încă nu este logodnic. Iubitul meu nu prea vine la evenimente așa este, noi ieșim împreună mai mult în spațiul privat. Nu își dorește și dacă nu își dorește de ce să fac ceva ce nu îi face plăcere.

CANCAN.RO: Totodată știu că vă înțelegeți foarte bine, aveți planuri serioase. Cum sunteți acum?

Cristina Ciobăbașu: Suntem tot așa, în același stadiu. Ne trăim iubirea, perioada asta frumoasă, fiecare cu munca lui. Și uite, cum am ieșit eu în seara asta cu fetele, el a ieșit cu băieții. Suntem libertini, ne facem timp și pentru prietenii noștri ca să nu ne plictisim unul de celălalt…

CANCAN.RO: Nu ai fost niciodată geloasă în relație?

Cristina Ciobăbașu: Nu, am foarte multă încredere în el și cred că gelozia ține mai mult de nesiguranța proprie. Dacă nu te simți sigură pe tine, poți să ai un astfel de sentiment. Eu sunt bine cu mine, am încredere în partener și știu că face orice să-mi fie bine. Suntem o echipă și atâta timp cât ne este bine stăm împreună, dacă nu ne este bine, hotărâm că nu mai stăm împreună.

CANCAN.RO: Vorbești foarte matur și mă faci să mă gândesc că nu ai putea să calci strâmb niciodată.

Cristina Ciobănașu: Să calc strâmb? Acum am călcat strâmb.

CANCAN.RO: Am văzut că te-ai împiedicat puțin. Se spune că te măriți când te împiedici puțin.

Cristina Ciobăbașu: Serios? Aoleu, să mă mai împiedic puțin. Nu am avut situații în care să calc strâmb, nu m-a bătut gândul. În momentul în care am văzut că nu este bine, am decis să pun punct. Asta s-a întâmplat în relația precedentă, asta am făcut. I-am spus că nu mai sunt fericită, este momentul să ne oprim aici. În momentul în care lucrurile scârțâie, este clar că nu mai ești bine acolo unde ești.

Cristina Ciobănașu: „Părinții mi-au spus că nu este nevoie să fie ei prezenți la nuntă, doar să ne luăm!”

(CITEȘTE ȘI: A fost cerută în căsătorie de două ori, dar CANCAN.RO a “prins-o” pe Cristina Ciobănașu în timpul flirtului. Cine i-a făcut marcaj strâns pe ringul de dans. “Nu știe că am om acasă”)

CANCAN.RO: Ai avut o relație de foarte lungă durată înainte și a fost prima ta relație. Ai simțit lipsa experienței în relația ulterioară? Ai simțit că te împiedică în ceva anume?

Cristina Ciobăbașu: Nu, în niciun caz. Din contră, cred că pentru o femeie care a avut o singură relație la viața ei, am avut foarte mult tupeu și curaj în momentul în care am intrat în relația mea cu Alex. Faptul că am trăit o relație de lungă durată cu un om cu care am comunicat foarte bine, a fost o experiență care m-a ajutat pe mai departe. Am venit foarte curajoasă și stăpână pe mine în a doua relație. Să spun lucrurilor pe nume, să nu mă ascund după anumite frici, am venit foarte hotărâtă.Eu sunt un om destul de sincer și dacă ceva nu-mi place, ți-o voi spune, delicat, elegant, dar nu voi ta niciodată într-o relație în care îmi este rău și în care lucrurile nu merg într-o direcție măcar bună. Și atunci nu cred că m-am ascuns vreodată. Că am încercat întotdeauna să văd partea plină a paharului deși era foarte mică, am încercat să trag de lucruri mai mult decât era cazul, am făcut asta. Asta faci oricând nu vrei să pierzi oameni din viața ta. Dar știi cum este, când e să nu fie, nu este!

CANCAN.RO: Te stresează părinții în legătură cu o nuntă, cu un copil? Au început deja cu acele cicăleli părintești?

Cristina Ciobăbașu: Nu neapărat, doar că de câte ori vorbim despre asta, noi amândoi simțim presiunea societății de a face un eveniment mare. Noi nu suntem niciunul genul care să ne dorim un eveniment mare. Atunci când am tatonat terenul cu părinții despre o nuntă mai mică, ne-au spus că ei sunt fericiți oricum. Deci, nu avem presiunea părinților. Ne-au spus că putem să ne luăm doar noi doi, că nici nu este nevoie să fie ei prezenți la nuntă.

CANCAN: Atât de deschiși au fost?

Cristina Ciobăbașu: Da, a fost interesant pentru că nu mulți părinți în ziua de azi îți spun: „Fă ce vrei, mamă!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.