Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au împăcat? Gesturile “suspecte” făcute de cei doi actori în public

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au plecat în destinații diferite de vacanță, însă, la scurt timp după ce s-au întors în București, cei doi foști parteneri au făcut gesturi care i-au pus pe mulți pe gânduri. În plus, unii dintre fanii lor s-au întrebat de mai multe ori dacă s-au împăcat sau nu. Ei s-au despărțit după nouă ani de relație, iar vestea a fost împărtășită în urmă cu mai bine de o lună.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au împăcat?

În vârstă de 24 de ani, Cristina Ciobănașu a plecat spre Maldive în urmă cu aproape două săptămâni și, deși, a visat să se “rupă” mult de tot ce înseamnă România… ea și-a ținut susținătorii la curent cu ceea ce face în vacanța exotică – spre surprinderea multora, actrița a postat și câteva poze în care apare în costume de baie sexy, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

Seara trecută, actrița cu ochi albaștri, dar și Vlad Gherman au urcat pe Instagram Stories câte o imagine în care și-au anunțat în același revenirea acasă. După cum puteți observa în fotografia din stânga colajului de mai jos, Cristina Ciobănașu a notat: “Am plecat” și a adăugat un sărut virtual, iar fostul iubit a transmis următorul mesaj: “Am ajuns acasă după o scurtă vacanță. Au fost cele mai frumoase zile din acest an”.

În timp ce unii dintre internauți cred că cei doi protagoniști din serialul “Adela” s-ar fi împăcat, alții sunt de părere că este o simplă coincidență faptul că s-au întors în București în aceeași zi. Gesturile lor vin după ce pe 8 martie, Vlad Gherman a transmis un mesaj emoționant tuturor doamnelor și domnișoarelor, iar imaginea care a însoțit gândurile sale a fost una în care apare alături de Cristina Ciobănașu.

Nu rata: Vlad Gherman, probleme de sănătate după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Ce a pățit actorul

Vlad Gherman, mărturisiri dureroase după despărțirea de Cristina Ciobănașu

“Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a declarat Vlad Gherman pentru publicația VIVA!

În cadrul interviului oferit la Observator, actorul a mărturisit: “De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories