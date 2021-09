Cristina Cioran, mărturisiri tulburătoare despre naștere: ”Am născut natural, fără anestezie. Au fost momente groaznice”

Cristina Cioran a făcut mărturisiri tulburătoare despre momentul în care a adus-o pe lume pe fetița ei. Micuța Ema a stat o lună și jumătate la Terapie Intensivă.

Vedeta trebuia să nască în luna septembrie, dar fiica ei a ales să vină pe lume mai devreme. Se pare că nașterea prematură a Emei a fost cauzată de o toxiinfecție alimentară. Cristina Cioran și-a dat seama că situația este gravă și a sunat imediat la 112, după ce a vorbit cu doctorul care a monitorizat-o pe parcursul sarcinii.

”Eu am crezut că sunt simptome de enterocolită. M-am dus la baie, am pus mâna și bebelușul era acolo. Nu se rupsese membrana. Și am sunat-o pe doctoriță. M-a pus să sun la salvare. Am sunat, am așteptat salvarea afară, pentru că ar fi trebuit să urce. Am așteptat jos, m-a luat salvarea, pentru că nu mă puteau lega în chingile alea, un domn mă ținea de cap și altul de corp. Și eu mă țineam cu mâinile de niște bare de metal. Am ajuns la spital și vedeam doar niște fețe șocate de cum treceam eu urlând, plină de sânge. M-au controlat și am auzit că e dilatație completă, haideți în sala de nașteri”, a dezvăluit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”.

După ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Cristina Cioran a fost externată din spital însă micuța a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Fetița trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN ESTE TRANSFORMATĂ, DUPĂ CE A DEVENIT MĂMICĂ! ÎN TIMP CE MICUȚA EMA SE AFLĂ ÎNCĂ ÎN SPITAL, ACTRIȚA ȘI-A DEDICAT TIMPUL FINALIZĂRII CAMEREI BEBELUȘULUI)

”La 8 am chemat salvarea, la 8 jumate am născut, natural, fără anestezie. N-am văzut-o când a scos-o, am simțit când a scos-o și doar au dus-o. Au fost niște momente groaznice așteptând să îmi spună dacă e ok. O lună jumate a stat în spital, o lună la incubator, la aparate, alte două săptămâni la pătuț cald, în salon cu alți copilași”, a mai spus vedeta.

Când va fi creștinată Ema

În ciuda faptului că a trecut printr-un adevărat calvar, iar emoțiile au atins cote maxime, Cristina Cioran și iubitul ei nu au vrut să cheme un preot la spital. Cei doi părinți și-au pus speranța în divinitate și au fost siguri că micuța Ema va supraviețui și o vor putea creștina așa cum se cuvine. (VEZI ȘI: CE A FĂCUT CRISTINA CIORAN FIX ÎNAINTE SĂ NASCĂ PREMATUR? AVEM IMAGINILE. MULȚI AU CONDAMNAT-O PENTRU ASTA)

Cei doi părinți au ales deja nașii micuței și plănuiesc să o boteze în luna noiembrie.

”Nu știm, noi ne-am gândit în noiembrie. Să vedem, nu știm ce se întâmplă. Vrem să facem un botez vesel, cu lume, dacă se închide țara… Nașii au fost aleși, sunt prieteni. Nu sunt persoane cunoscute”, a spus Cristina Cioran.