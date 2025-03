Cristina Cioran, prima reacție după ce Alex Dobrescu a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc

Alexandru Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran a ajuns din nou pe mâna poliției într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Fosta prezentatoare TV a oferit primele declarații despre situația în care se află tatăl copiilor ei.

Povestea de viață a Cristinei Cioran pare să fie desprinsă dintr-un scenariu de film. Când credea că are toate motivele să se bucure de cei doi copii pe care îi are, dar și de relația de iubire cu Alexandru Dobrescu, fosta prezentatoare TV are din nou necazuri. Tatăl copiilor ei a ajuns din nou în atenția procurorilor DIICOT.

Alex Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran, are probleme cu legea

Primăvara a început cum nu se putea mai rău pentru Cristina Cioran. Alex Dobrescu a fost reținut marți, 4 martie 2025, de către procurorii DIICOT, alături de un alt suspect de 28 de ani, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Iubitul acesteia ar fi deținut, procurat și vândut în mod repetat diferite cantități de cocaină. Oamenii legii au efectuat percheziții în locuințele celor doi, acolo unde au găsit mai multe probe incriminatorii.

”La data de 4 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 28 și 40 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc. Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada septembrie-decembrie 2024, inculpatul în vârstă de 40 de ani (recidivist) a procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale”, a transmis DIICOT

În momentul în care Alex Dobrescu a fost reținut, Cristina Cioran se afla acasă cu Ema și Max, cei doi copii ai săi. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că încă nu a reușit să ia legătura cu iubitul ei, însă îi este alături și speră să i se dovedească nevinovăția.

”Sunt alături de el. Spre să i se dovedească nevinovăția. Nu am vorbit, sper să mă sune la un moment dat. Asta e tot ce pot să declar”, a spus Cristina Cioran pentru spynews.

