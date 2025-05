Cristina Deleanu va fi incinerată sâmbătă, 17 mai 2025. Eugen Cristea, ultimul gest de iubire: ”Am semnat hârtia”

Moarte fulgerătoare a Cristinei Deleanu a îndurerat întreaga lume culturală din România. Regretata actrița a murit la vârsta de 84 de ani după o lungă suferință cu o boală complicată. Una dintre emblemele teatrului românesc va fi incinerată sâmbătă, 17 mai. În memoria sa, Eugen Cristea i-a făcut soției sale un ultim gest de iubire.

Cu o carieră impresionantă în teatru, cinematografie, televiziune și radio, Cristina Deleanu s-a stins din viață joi, 15 mai 2025, la vârsta de 84 de ani. Deși se confrunta cu mai multe probleme medicale la stomac, starea sa de sănătate a început să deterioreze în urmă cu o lună. Sâmbătă, 10 mai, actrița a ajuns de urgență la spitalul Floreasca din București, din cauza unei crize severe.

„Nu a suferit mult, dar a fost dur și o boală foarte ciudată. Nu am înțeles eu prea bine ce a fost, un fel de infarct stomacal, dacă am înțeles bine. Probabil că există și așa ceva. Îmi pare rău, dar voi încerca să merg înainte cu ajutorul celor din jur. Se confrunta cu probleme medicale, dar ele s-au agravat exact în urmă cu o lună. Toate au pornit de la stomac.

Bineînțeles, a făcut o mie de investigații. O internare la spital, încă una, până sâmbătă. Sâmbătă noaptea a făcut o criză îngrozitoare și am dus-o la Floreasca și, în ciuda îngrijirilor extraordinare, nu s-a putut. Sigur că a contat mult și vârsta. Îmi pare foarte rău. Sunt dărâmat, dar când mă gândesc la faptul că și mâine seara, și duminică seara am spectacol, practic încerc să duc cumva flacăra artei doamnei mai departe”, a spus soțul actriței.

Deși a fost căsătorită de trei ori, ultima ei relație a fost cu Eugen Cristea, alături de care urma să împlinească 41 de ani împreună. Încă aflat în stare de șoc, soțul actriței s-a ocupat de tot ceea ce a însemnat înmormântarea partenerei sale și a dezvăluit că trupul neînsuflețit va fi incinerat, aceasta fiind ultima dorință pe care Cristina Deleanu i-a mărturisit-o soțului ei.

”Totul se va desfășura la crematoriul Vitan Bârzești, lângă Institutul Medico-legal, la ora 09:30. Da, a fost dorința ei. M-au întrebat, am și dat declarație, am discutat de mulți ani, aproape în fiecare an. Tot ca un secret: Eu nu mi-aș dori așa ceva, dar se zice că e bine să respecți dorința celui de alături.

Am semnat o hârtie: declar pe răspunderea mea că am acordul verbal al defunctei. Să dea Dumnezeu să nu treceți prin așa ceva! Am rămas cu cățelușa și cu amintirea de acasă, totul neatins și nimic mișcat.” a spus Eugen Cristea pentru wowbiz.ro.