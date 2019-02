Cristina Enache, dansatoarea căreia i-a murit copilul de gripă, anunț tranșant după ce a atacat-o pe Olivia Steer

La doar o zi după ce a atacat-o pe Olivia Steer, care e cunoscută pentru lupta împotriva vaccinării, Cristina Enache a făcut un anunț tranșant. Dansatoarea favorită a lui Leo de la Strehaia trăiește una dintre cele mai cumplite drame din viața unei mame: fiul ei a murit luna trecută din cauza gripei; Ayan avea doar 11 luni.

După ce ieri a apărut în presă că îndoliata artistă ar fi declarat: “Mai bine ai un copil autist decât să îl duci la mormânt”, astăzi, într-o postare făcută pe pagina ei oficială de Facebook, a negat că ar fi făcut acele afirmații. În plus, Cristina Enache e decisă acum să își vaccineze fiica împotriva virusului gripal, care i-a răspus fiul înainte ca micuțul să împlinească un an.

“Când dau o declarație, vă rog frumos, să nu deformați ceea ce spun! Nicio secundă nu am pronunțat cuvântul «autism» în declarația mea! Nicio legătura! Nu știu dacă acel vaccin ar fi făcut vreo diferența, dar dacă aș putea da timpul înapoi l-aș face. Medicii m-au întrebat la internare, șocați de severitatea gripei, dacă am făcut cu copiii sărbătorile la țara și dacă am tăiat porc în aerul pe care l-au respirat. El avea gripa A subtip H1 pdm 09 ,care se ia doar prin aer și se pare ca nu e contagioasă, pentru că noi nu am luat-o. Chiar în salonul alăturat îmi povesteau medicii că este o fată de 14 ani cu 110 kg și că e foarte probabil să se stingă și dânsa de aceeași afecțiune; au dat exemplul pentru a mă asigura că nu este vorba de imunitate sau vaccin, pentru că dânsa era vaccinată și solida. Nici la momentul actual nu știu de unde a luat-o, la momentul respectiv locuia cu mine și sora lui în casă și ambele am avut negativ rezultatul testului. E ultima declarație pe care o dau pe acest subiect, nu sunt Dumnezeu, nu știu «cum ar fi fost sa fie dacă …» și nu pot da nici timpul înapoi . Nu am cum să mă pronunt medical pe subiect, pentru că nu am studiile necesare și nu vreau să dau vreun un sfat, pentru că nu-mi pot asuma această responsabilitate. Mulțumesc și multă sănătate (…)”, a scris Cristina Enache, dansatoarea căreia i-a murit copilul de gripă, pe Facebook.