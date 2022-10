Cristina Joia de la Visuri la cheie a divorțat în secret. De ce a ascuns vedeta de la ProTV acest lucru

Cristina Joia este unul dintre cei mai apreciați designeri de interior de la noi din țară. Oamenii au cunoscut-o mult mai bine, după ce a acceptat să facă parte din proiectul „Visuri la cheie”. Cu toate acestea, vedeta de la ProTV a fost întotdeauna discretă cu viaţa sa personală. Recent însă a vorbit despre faptul că a divorţat în urmă cu aproape doi ani.

Cristina Joia a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre viața sa personală. Vedeta a adoptat un băieţel, pe nume Andrei, acum în vârstă de 7 ani, iar alături de Bogdan, părea că are familia perfectă. Se pare că lucrurile nu au stat aşa, iar în urmă cu un an şi jumătate, căsnicia lor a ajuns la final.

Recent, arhitecta de la Visuri la cheie a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viaţa sa. Cristina Joia a recunoscut că nu i-a fost uşor să vorbească despre divorţ, din acest motiv a decis să ţină pentru ea acest aspect al vieţii sale.

„S-a întâmplat în urmă cu un jumătate, in mai, anul trecut. Si am ales să nu vorbesc despre asta, în primul rând pentru că am avut eu nevoie de un timp să procesez ce se intampla.” , spune Cristina în trailer-ul postat pe canalul de Youtube al prezentatorului tv.

Cum şi-a cunoscut Cristina Joia fostul soţ

În urmă cu trei ani, Cristina Joia povestea în cadrul unui interviu cum l-a cunoscut pe cel alături de care a împărţit şi bune şi rele mai bine de trei ani. Vedeta de la ProTv a povestit faptul că Bogdan a reuşit să o cucerească din prima cu personalitatea sa.

Prima lor întâlnire a fost planificată de una dintre prietenele sale. După ce s-au cunoscut, cei doi şi-au dat seama că se potrivesc şi au rămas împreună.

„Exact când nu eram pregătită pentru asta. Nu aveam chef de ieșit, de cunoscut oameni. Și am mers totuși la această întâlnire, mai mult forțată de această amică. Și am făcut cunoștință: „Bogdan!’, zice el. Am tras mâna. Îl chema fix ca pe fostul iubit. „Ai și alt nume?’, îl întreb. „Aristide’, răspunde el. Am avut noroc, jur. Bogdan este foarte diferit de primul meu iubit, care se remarca printr-o personalitate cam bacoviană. Soțul meu are coloană vertebrală și mult umor. Asta m-a atras la el: mă făcea să râd. Nici vorbă să mă gândesc vreo clipă că ne căsătorim.Dincolo de toate astea, mi-am dat seama că el era bărbatul de care aveam nevoie pentru a trece prin toată povestea infertilității și adopției. Nu știu câți bărbați ar fi mers de mână cu mine în tot acest proces. El a făcut-o.”, declara Cristina pentru life.ro.