Cristina Neagu se retrage din handbal! Când o vor vedea fanii ei, pentru ultima oară, în acțiune?

Este oficial! Cristina Neagu se retrage din handbal. Sportiva a fost desemnată de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume, având o adevărată carieră în spate. În iarnă, ea s-a retras de la echipa națională, iar acum a făcut-o și din handbal. Vestea dată de campioana României!

Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din handbal la vârsta de 36 de ani. Sportiva a renunțat la echipa națională de handbal a României iarna trecută, iar acum a dat de veste că renunță la sportul care a dus-o pe culmile succesului. A fost desemnată de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume, datorită performanțelor ei uluitoare de-a lungul timpului. Sportiva i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a anunțat oficial că nu va mai practica handbalul.

”Nu, chiar nu, dar am un mesaj important pentru iubitorii handbalului și mai ales pentru oamenii care m-au susținut și m-au urmărit de-a lungul carierei mele. Am decis ca la finalul acestui sezon competițional să mă retrag din activitatea de handbalistă. Am decis lucrul acesta de ceva timp, nu a fost o decizie peste noapte, m-am tot gândit care ar fi momentul potrivit. Niciodată nu-i momentul potrivit când iubești ceea ce faci, dar am hotărât până la urmă că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal”, a spus Cristina Neagu, la Pro TV.